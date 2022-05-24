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【Meta】Meta推人工智能平台「MyoSuite」　助研義肢加速醫療發展

科技 17:30 2022/05/24

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Facebook母企Meta昨（23日）宣布，推出人工智能（AI）平台「MyoSuite」，透過機器學習（Machine Learning，ML）模仿人類運動時神經線移動的情況。（法新社資料圖片）

Facebook母企Meta昨（23日）宣布，推出人工智能（AI）平台「MyoSuite」，透過機器學習（Machine Learning，ML）模仿人類運動時神經線移動的情況，構建逼真的肌肉骨骼模擬，其運行速度比最先進的假肢快4,000倍。

【虛擬實景】Qualcomm 展示無線AR眼鏡　比上一代輕4成

Meta指，新研發的人工智能平台MyoSuite有兩大作用。首先，目前有愈來愈多人加入元宇宙，該系統可以增加用家在元宇宙內的逼真程度；另外，Meta認為該系統可在醫療界廣泛使用，醫療人員可使用該系統研發義肢、康復技術和手術技術，Meta表示將會開發醫療專用的相關平台。

根據實際情況　調節設定

Meta表示，該軟件更考慮了人們肌肉疲勞和肌肉減少症等情況，使肌肉質量隨著年齡的增長而加速流失。用家可根據實際情況，調節MyoSuite的設定，其後，用家便可更全面了解肌肉對不同活動和肌腱轉移等手術的反應。

相信MyoSuite將可為醫療界帶來重大改變，使醫生可更全面了解患者身體狀況，並透過該平台測試不同手術方法和結果。

【科技一周回顧】個人資料私隱專員公署研封鎖Telegram　張敬軒推出NFT「HertzCity」

【元宇宙】港產元宇宙平台AiR Metaverse　以「Play-to-Earn」教育民眾加速普及

責任編輯：文睿

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