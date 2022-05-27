【虛擬經濟】本地熊貓主題NFT品牌 建構邊玩邊賺模式賺取專屬加密貨幣 項目部分收入將捐贈慈善機構

近年遊戲化金融（GameFi）的邊玩邊賺（Play-to-earn）模式蔚為風潮，本地新興NFT品牌Naked Panda Crew，宣布8,008個趣怪屁股頭頂熊貓NFT，將於6月8日公開發行。項目團隊亦表示會貫徹DAO（分散式自治組織）的精神，並加入近年流行的ESG（環境、社會和企業管治）元素，將會把當中15%的鑄造收益和15%的版稅，贈送予由NPC社群成員選擇的慈善機構。

【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

Naked Panda Crew顧名思義是以熊貓為主題的NFT作品。Naked Panda的家族居住在元宇宙最東方的神秘竹林內，牠們的設計充滿搞怪趣味，頭頂都是屁股的形狀。每一隻熊貓都有不同特徵，或慵懶，或頑皮，或可愛，或勇敢，持有者可根據自身性格或喜好，挑選對應自己的熊貓，為接下來的旅途做好準備。

Naked Panda的熊貓具有多種功能；現時的所有熊貓均處於階段0的創世階段，而及後的多種功能將會在由團隊所發行的專屬加密貨幣 — Quantum Bamboo（QB）在滿足一定條件後陸續解鎖。持有者可幫助熊貓升級進化解鎖更多功能，包括：強化屬性、質押技能、求偶能力和繁殖能力等。另外，玩家更可為熊貓配襯不同造型，在專屬商店或與知名品牌的聯乘中揀選心儀的配搭，打造獨一無二的形象。在元宇宙中，玩家可與熊貓一起收 集不同配件和賺取QB，使熊貓的對應價值不斷提升，並提高NFT的質押收益。

與一般NFT品牌有所不同，Naked Panda Crew除了NFT的收藏價值外，更著重整個DAO社群所帶來的協同效應，並希望協助更多持有者變身為企業家，與品牌一起共同成長和進步。

Naked Panda Crew採用Play-to-earn的生態系統，持有者能透過不同功能賺取QB代幣，獲取收益。整個企劃的75%銷售所得將會建立一個由持有者管理的DAO，用以投資NPC團隊組織的不同長線發展計劃，當中的決策權將交由DAO社群通過商議共同達致商業決策，換言之各個持有者就如同化身成一間企業的董事般，有權提出各項商業動議和參與投票，決定社群內的各項事情，展現創業家精神。

【延伸閱讀】【虛擬經濟】譚仔慈善NFT「Souper Hero」 白名單活動明天開始 向分店「姐姐」講暗號即送機會卡

【延伸閱讀】【虛擬經濟】九巴宣布正式發行首批2,000個NFT 提供擴增實境體驗 預計5月下旬公開發售

另外，在Naked Panda Crew的DAO社群內亦同樣注重現今企業非常重視的ESG元素；團隊會將15%的鑄造收益和15%的版稅，贈送給一個由NPC社群成員選擇的慈善機構，選項包括關注以下範疇的機構：兒童福利、環境與動物保護、醫療科研或難民支援等，一盡社會責任。

每位持有者能通過所收集到的熊貓NFT為自己和企業增加收益，而當中需參與的商業決策和收益就有著互相牽引的關係，使持有者能根據自身和企業的最大得益為前提，逐步壯大自己的商業版圖。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

Naked Panda Crew制定了清晰的發展藍圖，並分成4大階段：

階段0：創世

Naked Panda Crew現時處於創世階段，項目計劃鑄造3,888枚NPC，在NFT二手市場如OpenSea上架，現時已積極舉行各類型宣傳活動，並在社會上得到不少迴響。

階段1：進化

當 NFT 正式上架後，團隊便會發行專屬加密貨幣—Quantum Bamboo（QB）。QB 是一種功能型代幣，亦是Naked Panda Crew生態的堅實基礎。持有者可透過QB客製化NPC NFT，參與邊玩邊賺遊戲，並投入到項目發展計劃DAO上，使持有者獲得在NakedShop 及元宇宙上購買商品和長線項目的監督權。此時，Naked Panda的熊貓亦將會進化成第二代，獲得更多強化屬性、質押技能、求偶能力和繁殖能力等技能，為持有者賺取更多收益。

【延伸閱讀】【虛擬經濟】全球首個工作犬主題NFT項目「THE WORKING DOG」 總銷售額40%將捐予香港導盲犬服務中心

【延伸閱讀】【虛擬經濟】總值近6.5億港元 K11 MUSEA超大型NFT藝術作品展 30藝術家逾200件作品橫跨9個樓層

階段2：壯大

當NPC熊貓進化後，持有者便可進行客製化，例如：給予牠們獨特的名字、簡介和喜好等，使牠們變得更獨一無二。客製化將會消耗QB，為代幣帶來自然需求，但同時經客製化後，NPC會提高質押能力，能賺取更多QB，形成一個可持續發展的經濟模式。

持有者還可以通過配偶功能為NPC熊貓建立家庭，成員將包括兩個家長和一個嬰兒，每當成功找到配偶和為家庭增添成員時都會獲得額外獎賞，形成長線價值。

階段3：征服

在階段3時，NPC熊貓將會進入元宇宙，並建立屬於自己的專屬園地。持有者亦可透過NPC專屬商店— Naked Shop購買配件，增加 NPC的價值。

此時，團隊將會開發跨鏈NFT商城，推出計劃「Project Multigon」，團隊克服了跨鏈交易的技術困難，一改限制指定區塊鏈交易的模式，讓不同區域的買家決定在哪一個區塊鏈上進行交易，擴大持有者的自由度，使項目變得更全面，更能彰顯加密貨幣自由精神。團隊的DeFi專家會結合DeFi和NFT的特性，繼續設計創新的投資工具和項目，並設立由NPC DAO管理的風投基金，專門投資區塊鏈初創項目，由持有者投票進行各種商業決策，完善整個商業模式。

另外，團隊亦留意到現有交易網站未可完全切合亞洲使用者的需求，例如只提供外國語言，而Naked Panda Crew主要針對亞洲市場，團隊希望能克服這些困難，讓亞洲使用者亦能在 NFT 市場內運用自如、得心應手。

【iM會客室】5月「理財月」: 「MPF短中長綫部署」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文