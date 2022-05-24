【猴痘症】世衛指未見有突變 暫不推大規模接種疫苗

近日全球多國出現罕見的猴痘症傳染，惹起國際社會關注。世界衛生組織表示，暫時未有證據顯示猴痘症出現突變，指猴痘症突變的機率較低。有世衛官員更認為，暫時不需要大型疫苗接種計劃防範猴痘症。

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世衛緊急計劃天花病秘書處主管路易斯（Rosamund Lewis）周一（23日）表示，暫時未發現證據指猴痘症出現突變，指此病毒突變過往較少有突變，強調猴痘症目前仍是非洲中部及西部的風土病，現時情況仍受控。

世衛發現不少現時案例與男性發生同性性行為有關，但表明現階段未可證實前者是今次猴痘症大幅傳播主因，建議有關人士及早尋求醫療建議或檢查。世衛官員西爾（Andy Seale）表示，如發現不尋常紅疹，應及早查清成因。

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此外，世衛歐洲官員佩博爾迪（Richard Pebody）認為，現階段在非洲以外出現的猴痘症爆發需要大規模接種疫苗防範，指只要保持良好衛生及安全性行為，即可有助控制傳染狀況。美國疾控中心則表示，有意動用丹麥公司生產的Jynneos天花疫苗儲備，但數量僅千劑。

根據Global.health網站數據，現時非洲以外共16國發現猴痘症個案，最少160宗確診。歐洲為重災區，英國以56宗居首。

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責任編輯：吳漢培