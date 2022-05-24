【收息股】駿利亨德森：香港受累於社交距離措施　首季基本股息按年削12%　亞洲股息整體增長8%

▲ 【收息股】駿利亨德森：香港受累於社交距離措施 今年首季基本股息按年削12% 亞洲股息整體增長8%

駿利亨德森投資（Janus Henderson Investors）表示，亞太區（包括日本和新興亞洲地區）今年第一季度股息開局穩健，整體增長8.1%至339億美元，是該地區在疫情初期下滑後連續第四個季度實現增長。季節性模式意味著澳洲和印度對增長的貢獻最大，但香港和新加坡的支出按年下降。其中香港的基本股息按年下降12.4%。

全球股息總額在第一季度達3,025億美元，增長11%，打破以往首季股息為淡季的格局，基本增長幅度更達16.1%。該資產管理公司指，今年第一季度的增長，反映全球大部份地區在上一年度至今年年初都經歷了後疫情時期強勁的經濟反彈。全球中有81%在第一季度派息的公司按年增加其股息，另有13%公司維持股息不變。

該公司指，第一季度通常是亞洲股息的淡季，在礦業和銀行的推動下，澳洲的股息上漲13.2%。香港受嚴謹的社交距離限制措施影響，基本股息下降12.4%，而恒生銀行 （00011） 減派息三分之一佔大部分的損失。首季有派息的公司為數不多，亦只有龍湖集團 （00960） 一間公司的派息有增加。台積電（台：2330）為這季指數中唯一一間台灣公司有派息，並將股息提高了10%，但同季在新加坡唯一的派息公司新加坡電信則再次減息。

今年全球股息料整體增長4.6%

該公司指，由於今年全球經濟前景甚為不明朗，故對今年的股息預期維持不變。然而，考慮到第一季的強勁表現，現預計全球股息將達1.54 萬億美元，整體增長為4.6%，相當於基本增長7.1%。

亞洲股息收益策略的聯席投資組合經理Sat Duhra表示，亞洲股息的強勢不僅是從疫情中復甦所致，還反映了許多行業強勁的前景，在投資組合方面，材料、能源、金融和電信行業的股息勝於預期，是今年亞洲表現最好的行業之一。

環球股票收益客戶投資組合經理Jane Shoemake表示，受惠於強勁的石油及採礦業，全球股息在今年有良好開端，儘管如此，全球經濟仍面臨許多挑戰，包括烏克蘭戰爭、地緣政治緊張局勢、能源和大宗商品價格高企、通脹以及利率上揚，由此產生對經濟增長的下行壓力將影響多個行業的企業利潤，這些挑戰也意味全球經濟存在更大不確定性，這將可能影響企業決策。對股息的影響可能會在今年之後浮現。

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