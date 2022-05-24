【濠賭股】國家移民局重申不鼓勵非必要出境、濠賭股創一個月低　再有衛星場傳退出（第二版）

▲ 【濠賭股】國家移民局重申不鼓勵非必要出境、濠賭股創一個月低 富瑞：明顯復甦之路仍遠

國家移民管理局周一（23日）重申內地疫情外防輸入形勢依然嚴峻，不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友，提醒盡量做到非必要、非緊急不出境。澳門博彩股今早表現疲弱，金沙中國 （01928） 、銀河娛樂 （00027） 等濠賭股股價創逾一個月低位。

金沙中國全日跌7.5%，銀娛、美高梅中國 （02282） 跌5%，澳博 （00880） 、新濠國際 （00200） 跌逾3%，永利澳門 （01128） 也跌近3%。

雖然澳門政府在新博彩法「減辣」，容許衛星場毋須在持牌博企持有的物業內經營，並新增條款讓拓展境外市場的博企可減免最多5%博彩毛收入，不過再有衛星場傳退出。

澳門傳媒引述業界流傳圖片，由澳門商人兼前立法會議員陳明金持有的萬龍酒店，正解僱部分員工，並傳屬於澳博旗下衛星場萬龍酒店擬6月轉由澳博經營，而陳明金旗下另外兩家衛星場－金龍酒店及御龍酒店，也有意將經營交回澳博。萬龍酒店暫未回應傳聞。

富瑞：日均濠賭收入處低位 放寬葡藉人士入境作用不大

富瑞最新報告引述行業消息，截至5月22日的一周，澳門日均博彩收入約1億澳門元，較五一假期後翌周日均只有5000萬澳門元改善，惟仍低於行業EBITDA收支平衡點。該行續指，澳門中場和貴賓市場5月日均流量按月增40%和45%，日均收入雖勝3月和4月低位，但仍處於1.27億澳門元低位。

澳門宣布5月27日起放寬葡萄牙籍人士入境，富瑞指出，此為澳門首次放寬大中華地區以外人士入境，但以2019年疫情前數據，葡萄牙旅客只佔當地0.04%旅客量，即使不計內地和香港旅客，葡萄牙旅客也只佔0.4%，形容「大門僅僅半開（Door Slightly Ajar）」。

據當局公告，如在入境前21日未曾到過中國內地、澳門、香港或葡萄牙以外地方（因轉乘交通工具而逗留的地方除外）的非持有居民身份證的葡萄牙籍人士，在遵守為防疫而訂定的入境條件，以及在乘搭前往澳門交通工具時或入境時出示衛生當局要求的文件後，可在無須經衛生當局事先批准下入境澳門。

富瑞料第4季才有較明顯放寬

內地疫情防控雖稍有放寬，富瑞指出，當局短期不會更改「清零」政策，預計在第4季中共二十大會議後才有更大機會復甦，形容要實現「壓抑需求」之路仍然遙遠。富瑞建議博彩股投資者轉為留意美國上市的股份，若要從港股選股，則較偏好金沙和銀娛。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

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