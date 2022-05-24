【ESG】紐約梅隆因ESG錯誤陳述遭SEC罰款150萬美元　SEC據報計劃打擊誤導性ESG投資聲明

▲ 紐約梅隆遭SEC罰款150萬美元 SEC據報計劃打擊誤導性ESG投資聲明

美國證交會（SEC）發表通告指，將向紐約梅隆投資顧問公司（BNY Mellon Investment Adviser， Inc.）收取150萬美元的罰款，因公司在管理旗下共同基金時，在ESG（環境、社會和管治）的考慮上存在錯誤陳述和遺漏。

SEC表示，BNY Mellon投資顧問在各種聲明中都曾表示或暗示，旗下基金的所有投資都經過ESG質量審查，惟部分基金持有的大量投資，均沒有任何ESG質量審查分數。

SEC表示，為滿足投資者對於ESG相關策略和投資的需求，越來越多註冊投資顧問以及基金，會將ESG納入投資考慮，或推出針對ESG標準的投資，但若投資顧問沒有準確地描述，其在投資選擇的過程中，如何考慮及包含ESG因素，SEC將會追究投資顧問的責任。

據外電報道指，SEC正計劃制定明確規定，當投資基金出現「ESG」、「可持續」、「低碳」等描述時，要求其要進行有關披露。據悉有關披露或包含ESG基金如何營銷、ESG如何融入投資，以及基金在公司年度會議上會如何投票。

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