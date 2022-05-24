  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (二) 13:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創業比賽】AIA舉辦青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」　提供合共150萬元資金

商業 13:04 2022/05/24

分享：

分享：

導師及評判方面，表演創作組別為唱作歌手張敬軒 ，設計組別為心靈插畫品牌Dustykid創作人陳塵， 飲食組別為Bakehouse麵包店創辦人Grégoire Michaud，環保組別為GreenPrice社企聯合創辦人韓駿謙，創科組別則為9GAG聯合創辦人陳展俊。（張寶燕攝）

為鼓勵年青人勇於追夢、創業，AIA今（24日）宣布舉辦青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」，提供合共150萬元起動資金。該「Cre8 by AIA」青年共創項目比賽設有5大組別，包括：表演創作、設計、飲食、環保、創科，每組別各有一位勝出者，分別可贏取30萬元的起動資金。

【歐洲工作】港人當德企高管　一場派對改寫職業生涯

【疫市開店】本地護膚品店疫下開店　居家Spa系列生意疫市漲5成

AIA香港市場及業務策劃總監蔡明雄指出，該青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」 由即日起2022 年8月15日接受報名及提交想法。年青人只要在報名當日年滿18歲或以上，為香港永久性居民並持有有效香港身份證，即符合參加資格。

該比賽將有4個階段：

  • 第一階段為提交報名及提交想法
  • 第二階段為公布候選名單，Cre8評審團會在今年8月至9月，分別於所屬組別選出兩名入選者（共10位）
  • 第三階段為各組別導師親身指導入選者，在今年9月至10月讓入選者進行最後修改
  • 第四階段為最後遴選，在今年11月從每個組別的兩名入選者中選出勝出者。勝出者可分別獲得30萬元Cre8起動資金，實踐夢想

導師及評判方面，表演創作組別為唱作歌手張敬軒 ，設計組別為心靈插畫品牌Dustykid創作人陳塵， 飲食組別為Bakehouse麵包店創辦人Grégoire Michaud，環保組別為GreenPrice社企聯合創辦人韓駿謙，創科組別則為9GAG聯合創辦人陳展俊。

記者：張寶燕

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【本地老字號】超力靠「三隻腳」每年進帳數億元　穩住疫下生意推新產品
2022/05/01
【本地老字號】超力靠「三隻腳」每年進帳數億元　穩住疫下生意推新產品
【疫市營商】本地餐廳品牌逆市連開5分店　靠4招策略脫穎而出
2022/03/15
【疫市營商】本地餐廳品牌逆市連開5分店　靠4招策略脫穎而出
【創業兵團】本地咖啡店分3大派別　斥7位數創業憑風味取勝（有片）
2022/03/08
【創業兵團】本地咖啡店分3大派別　斥7位數創業憑風味取勝（有片）
【防疫抗疫基金】數碼港、科技園旗下租戶獲75%租金寬減　為期6個月
2022/02/15
【防疫抗疫基金】數碼港、科技園旗下租戶獲75%租金寬減　為期6個月

你可能感興趣

【本地老字號】超力靠「三隻腳」每年進帳數億元　穩住疫下生意推新產品
11:08 2022/05/01
【本地老字號】超力靠「三隻腳」每年進帳數億元　穩住疫下生意推新產品
【疫市營商】本地餐廳品牌逆市連開5分店　靠4招策略脫穎而出
19:00 2022/03/15
【疫市營商】本地餐廳品牌逆市連開5分店　靠4招策略脫穎而出
【創業兵團】本地咖啡店分3大派別　斥7位數創業憑風味取勝（有片）
14:00 2022/03/08
【創業兵團】本地咖啡店分3大派別　斥7位數創業憑風味取勝（有片）
創業 創新科技及應用 可持續發展 比賽 表演 設計

上一篇文章

【俄羅斯】經營長達15年　Starbucks終宣布退出俄羅斯

下一篇文章

【疫市營商】泳灘及公眾游泳池重開　帶動泳衣店生意額升4成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【賞你住】旅發局「賞你住」2萬個名額明起接受預訂　計劃包括半島酒店在內約100間酒店（含換領教學圖）
【賞你住】旅發局「賞你住」2萬個名額明起接受預訂　計劃包括半島酒店在內約100間酒店（含換領教學圖）
【職場文化】生活工作平衡更重要　5大員工期望價值
【職場文化】生活工作平衡更重要　5大員工期望價值
【英國通脹】英國超市每周二推九折　助長者抗擊通脹分憂
【英國通脹】英國超市每周二推九折　助長者抗擊通脹分憂
【移民潮】獵頭公司推算本港流失1.5萬名IT專才　未來5年人才缺口達10萬人（附熱門工種一覽）
【移民潮】獵頭公司推算本港流失1.5萬名IT專才　未來5年人才缺口達10萬人（附熱門工種一覽）
【新餐廳登場】荃灣廣場引入多間新餐廳、日本過江龍　佔地共2.7萬平方呎
【新餐廳登場】荃灣廣場引入多間新餐廳、日本過江龍　佔地共2.7萬平方呎
【拉麵加價】日本拉麵價格漲至史上最高　麵粉價格1年上漲12.3%
【拉麵加價】日本拉麵價格漲至史上最高　麵粉價格1年上漲12.3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款