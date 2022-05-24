【創業比賽】AIA舉辦青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」　提供合共150萬元資金

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為鼓勵年青人勇於追夢、創業，AIA今（24日）宣布舉辦青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」，提供合共150萬元起動資金。該「Cre8 by AIA」青年共創項目比賽設有5大組別，包括：表演創作、設計、飲食、環保、創科，每組別各有一位勝出者，分別可贏取30萬元的起動資金。
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AIA香港市場及業務策劃總監蔡明雄指出，該青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」 由即日起2022 年8月15日接受報名及提交想法。年青人只要在報名當日年滿18歲或以上，為香港永久性居民並持有有效香港身份證，即符合參加資格。
該比賽將有4個階段：
導師及評判方面，表演創作組別為唱作歌手張敬軒 ，設計組別為心靈插畫品牌Dustykid創作人陳塵， 飲食組別為Bakehouse麵包店創辦人Grégoire Michaud，環保組別為GreenPrice社企聯合創辦人韓駿謙，創科組別則為9GAG聯合創辦人陳展俊。
記者：張寶燕
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