【侵犯私隱】美國人臉辨識公司遭英國起訴　罰款超過7,390萬

▲ Clearview AI行政總裁Hoan Ton-That認為社會對Clearview AI的技術發展有誤解。（法新社資料圖片）

美國人臉辨識公司Clearview AI靠收集互聯網圖像，創建全球面部識別數據庫，惟該技術一直受到外界質疑。近日英國私隱監管機構資訊專員辦公室（ICO）以「違反英國數據保護法（UK data protection laws）」起訴Clearview AI。Clearview AI將面臨巨額罰款，並需從數據庫中刪除英國居民的照片和數據。

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據外媒《BBC》報道，ICO表示該企已儲存了超過200億張面部圖像，雖然該企的數據庫是收集社交平台公開照片為主，但也是在事主和平台不知情或未經任何許可的情況下收集而來；另外，即使Clearview AI目前不再向英國本地企業提供服務，但該企在其他國家有客戶，仍可使用英國居民的個人數據，因此ICO認為該企已違反了英國數據保護法（UK data protection laws），命令該企停止獲取和使用英國居民的個人數據，並需提交逾750萬英鎊（約7,390萬港元）罰款。

Clearview AI行政總裁Hoan Ton-That表示，對於ICO是次決定感到失望，強調所有數據也是從合法途徑收集而成，認為社會對Clearview AI的技術發展有誤解。

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責任編輯：文睿

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