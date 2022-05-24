【尊尼狄普誹謗案】因官司名氣大跌 Amber Heard稱損失3.9億酬勞

荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）和前妻Amber Heard誹謗案周一（23日）繼續審訊，前荷里活製作人Kathryn Arnold出庭作供，表示Amber Heard因是次誹謗案，失去不少角色及品牌代言人合約，估計損失高達5,000萬美元（3.9億港元）。此外，尊尼狄普前女友Kate Moss預料在周三（25日）以視像形式出庭。

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前荷里活製作人、現為娛樂業顧問及專家Kathryn Arnold出庭作供。Arnold根據Amber Heard要求，為她評估尊尼狄普的索償金額，以及Amber Heard因誹謗案所造成的損失。

Arnold指，Amber Heard因《水行俠》爆紅，但Amber Heard的事業沒有再次躍進 ，因為誹謗案令她幾乎無得拍《水行俠2》，幸好男主角Jason Momoa及製作人James Wan爭取下，Amber Heard才可能繼續演出。

Arnold稱，Amber heard在《水行俠2》原本佔大量戲份，包括很多精彩動作場面。Amber Heard為電影連續幾個月、每日訓練5小時，但當她到達片場時，才得悉其戲份被大幅減少，已刪去所有動作場面。

Arnold續稱，Jason Momoa在《水行俠2》的片酬由原本300萬美元（2,340萬港元）、爭取加至1,500萬美元（1.17億港元）；但Amber Heard為挽留戲中角色，只能取得合約訂明的200萬美元（1,560萬港元）的酬勞。Arnold認為，Amber Heard應該能把片酬爭取至600萬美元（4,680萬港元）。

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Arnold表示，Amber Heard在公眾及荷里活的聲譽一落千丈，荷里活已經無人邀請Amber Heard拍戲。Arnold分析，Amber Heard原本在5年內最少可拍5部電影、每部片酬約400萬美元（3,120萬港元），預料現在損失最少2,000萬美元（1.56億港元）。

Arnold亦稱，Amber Heard現在已失去4份代言合約，包括化妝品集團L'Oréal，估計Amber代言損失高達800萬美元（6,240萬港元）。

另外，Amber Heard失去電視劇集「The Stand」角色，其中她在9集賺取180萬美元（1,404萬港元），Arnold估計她所有事業損失高達4,500萬美元（3.51億港元）至5,000萬美元（3.9億港元）。

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責任編輯：郭麗明