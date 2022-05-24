《時代》雜誌百大影響力人物 普京澤連斯基齊上榜

俄烏戰爭持續數月，《時代》雜誌周一（23日）公布2022年全球百大影響力人物，俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基齊齊上榜。而去年成為共和國的巴巴多斯總理莫特里，則為《時代》雜誌領袖的封面人物。滑雪運動員谷愛凌等多名華裔名人也上榜。

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入選《時代》雜誌的百大人物分為5類，包括藝術家、創新者、巨人、領袖、代表人物及先驅者。普京（Vladimir Putin）獲俄羅斯反對派領袖納爾瓦尼（Alexei Navalny）提名，而澤連斯基（Volodymyr Zelensky）獲美國總統拜登提名。

藝術家上榜者

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創新者上榜者

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巨人上榜者

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領袖上榜者

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代表人物上榜者

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先驅者上榜者

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《時代》總編輯費爾森塔爾（Edward Felsenthal）表示，上榜人物的影響力可以是好或壞。他指今年名單兩極化，形容普京是殘酷戰爭背後的獨裁者，而澤連斯基則成為分裂時代罕見的英雄人物。

納爾瓦尼引用鴨子測試（通過觀察事物慣常行為來識別該事物）的原理，來解釋他會提名普京的原因。他指控普京破壞獨立媒體、組織政治暗殺、並堅持帝國幻想，因此是個21世紀於歐洲中心造成血腥屠殺的瘋子。

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責任編輯：鄭錦玲