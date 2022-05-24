  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (二) 13:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《時代》雜誌百大影響力人物 普京澤連斯基齊上榜

環球社會熱點 13:00 2022/05/24

分享：

分享：

俄烏戰爭持續數月，《時代》雜誌周一（23日）公布2022年全球百大影響力人物，俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基齊齊上榜。而去年成為共和國的巴巴多斯總理莫特里，則為《時代》雜誌領袖的封面人物。滑雪運動員谷愛凌等多名華裔名人也上榜。

【烏克蘭戰爭】俄駐聯合國外交官辭職 稱為國感羞恥 【下一頁】

俄外長：勢增對華經濟聯繫 西方猶如獨裁者 【下一頁】

入選《時代》雜誌的百大人物分為5類，包括藝術家、創新者、巨人、領袖、代表人物及先驅者。普京（Vladimir Putin）獲俄羅斯反對派領袖納爾瓦尼（Alexei Navalny）提名，而澤連斯基（Volodymyr Zelensky）獲美國總統拜登提名。

藝術家上榜者

    點擊圖片放大

創新者上榜者

    點擊圖片放大
    +2

巨人上榜者

    點擊圖片放大
    +3
    +2

領袖上榜者

    點擊圖片放大
    +4
    +3

代表人物上榜者

    點擊圖片放大
    +2

先驅者上榜者

    點擊圖片放大

《時代》總編輯費爾森塔爾（Edward Felsenthal）表示，上榜人物的影響力可以是好或壞。他指今年名單兩極化，形容普京是殘酷戰爭背後的獨裁者，而澤連斯基則成為分裂時代罕見的英雄人物。

納爾瓦尼引用鴨子測試（通過觀察事物慣常行為來識別該事物）的原理，來解釋他會提名普京的原因。他指控普京破壞獨立媒體、組織政治暗殺、並堅持帝國幻想，因此是個21世紀於歐洲中心造成血腥屠殺的瘋子。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【尊尼狄普誹謗案】因官司名氣大跌 Amber Heard稱損失3.9億酬勞
今日
【尊尼狄普誹謗案】因官司名氣大跌 Amber Heard稱損失3.9億酬勞
日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制
今日
日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制
【烏克蘭戰爭】俄駐聯合國外交官辭職 稱為國感羞恥
今日
【烏克蘭戰爭】俄駐聯合國外交官辭職 稱為國感羞恥
俄外長：勢增對華經濟聯繫 西方猶如獨裁者
今日
俄外長：勢增對華經濟聯繫 西方猶如獨裁者
歐央拉加德預告7月加息 料9月終結負利率
2022/05/23
歐央拉加德預告7月加息 料9月終結負利率

你可能感興趣

【尊尼狄普誹謗案】因官司名氣大跌 Amber Heard稱損失3.9億酬勞
今日 12:27
【尊尼狄普誹謗案】因官司名氣大跌 Amber Heard稱損失3.9億酬勞
日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制
今日 11:28
日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制
【烏克蘭戰爭】俄駐聯合國外交官辭職 稱為國感羞恥
今日 11:04
【烏克蘭戰爭】俄駐聯合國外交官辭職 稱為國感羞恥
軍事 地緣政治 澤連斯基 普京 烏克蘭 俄羅斯 拜登 戰爭

上一篇文章

【猴痘症】世衛指未見有突變 暫不推大規模接種疫苗

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間13:00）
英國威廉王子新硬幣賀40歲生日 被指突然多返頭髮
英國威廉王子新硬幣賀40歲生日 被指突然多返頭髮
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
美軍高層「提醒」西點畢業生 準備迎接全球大國衝突
美軍高層「提醒」西點畢業生 準備迎接全球大國衝突
【烏克蘭戰爭】俄外長稱要加強與華關係 歐盟或就禁運俄油達共識（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄外長稱要加強與華關係 歐盟或就禁運俄油達共識（不斷更新）
特朗普Truth Social轉發帖文惹風波 提及通脹與內戰
特朗普Truth Social轉發帖文惹風波 提及通脹與內戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款