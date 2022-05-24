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【網絡安全】報告：60%員工曾誤用電郵　致公司數據外泄

科技 14:00 2022/05/24

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在過去一年，有60%企業曾因員工使用電郵失誤而導致公司數據外泄。（資料圖片）

工作上使用電郵進行聯絡，是數碼時代下最基本的動作。但訊息安全研究中心Ponemon Institute的調查卻發現，在過去一年，有60%企業曾因員工使用電郵失誤而導致公司數據外泄。

【網絡審查】微軟搜尋器Bing被指存審查制度　過濾中國政治人物名字

Ponemon Institute對全球614名IT安全從業員進行調查，當中有65%受訪者認為，電郵是導致企業數據外泄的最危險渠道。調查發現，員工因不遵守公司政策而造成的疏忽，是數據外泄事件的主要原因。

需花三天   處理惡意數據外泄

調查指出，27%的數據外泄是來自內部員工的惡意行為，而這也會給IT部門帶來壓力。數據顯示，IT部門平均需要花費三天時間，來檢測和補救由惡意員工在電郵上造成的數據外泄事件。

【網絡攻擊】遭黑客二次勒索　報告：97%企業仍願意再付贖金

此外，最常見的外泄數據類型包括：客戶訊息（61%）、知識產權（56%），以及消費者訊息（47%）。至於由用戶創建的數據（例如電子郵件內容）、受監管的數據（例如信用卡數據、身份證號碼）和知識產權，則屬於最難保護的三類數據。

54%企業認為，對員工從網絡轉移到個人電郵的敏感數據缺乏可見性，是防止數據外泄的最常見障礙。此外，73%企業則擔心員工並不了解他們通過電郵共享數據的敏感性或保密性。

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