▲ 【中國經濟】瑞銀汪濤：下調中國全年GDP增長至3% 料次季經濟收縮得更深、按年僅增1.4%

瑞銀亞洲經濟研究主管主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，中國第2季表現弱於預期，拖累全年GDP，料其增長降至3%。她表示，由於中國疫情爆發而封城，第2季經濟恐收縮得更深，料按年僅增1.4%，而在未有又退出「清零政策」的路線圖下，料第3季反彈力度會較弱。

汪濤指出，即使4月中旬交通運輸情況有所好轉，但進度依然緩慢，例如沿海港口貨運量表現於5月初依然疲弱。同時，中國多個城市的消費者流動依然大幅受限，房地產銷售在5月首3周亦按年大跌50%。因此，瑞銀中國工廠及投資指數料由4月中旬的跌21%，收窄至5月中的跌17%，中國消費及服務指數亦由跌37%收窄至跌31%，並料工業生產自5月回升，6月再有改善，而中國次季GDP料按季大跌8%。

同時，該行又預計第3、4季經濟將有明顯反彈，認為中央會微調防疫政策，減少對運輸物流的影響，不過在缺乏退出「清零政策」的路線圖之下，削弱消費者及企業信心，因此，將中國今年全年GDP增長由4.2%下調至3%，並料第3季反彈力度較弱，並呼籲投資者留意中國改變「清零政策」的訊號、超預期的大型刺激措施、房地產發展。

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編制：姚卓然