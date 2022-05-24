▲ 【信用卡優惠】花旗夥香港電訊推「Citi The Club信用卡」、由Ian代言 可優先預訂指定演唱會

花旗宣佈與香港電訊 （06823） 旗下會員計劃及數碼業務The Club，連同Mastercard三者，共同推出Citi The Club信用卡，並將推出「憑Club積分消費」功能，客戶可以Club積分抵銷簽賬。

Citi The Club信用卡客戶可在超過1000個門市及多個網購平台享有Club積分簽賬回贈，當中包括麥當勞、foodpanda、1010及csl 等。

持卡人在香港電訊旗下指定商戶透過自動轉賬支付賬單，又或於Club Shopping及指定合作商戶消費，均可賺取高達4% Club積分簽賬回贈。至於在其他商戶的合資格消費，則可賺取1%無上限Club積分簽賬回贈。

另外，Citi The Club信用卡客戶會自動登記成為The Club會員，可優先預訂指定演唱會及活動、率先體驗及預購電子產品、電子商品意外保障優惠、旅遊保障優惠等。

花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，花旗早於2018年初透過開放API，與合作夥伴推動數碼生態圈，現時已有近30個API合作夥伴，當中包括香港電訊。他又稱，Citi The Club信用卡客戶可買到一些「有錢都未必體驗到的消費」。

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記者：余倩敏