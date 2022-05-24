【疫市營商】泳灘及公眾游泳池重開　帶動泳衣店生意額升4成

▲ 政府月初重開泳灘及公眾游泳池後，市民可重新參與水上活動，變相帶動游泳用品需求上升。（資料圖片）

政府月初重開泳灘及公眾游泳池後，市民可重新參與水上活動，變相帶動游泳用品需求上升。

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Zale Bikini負責人鍾小姐表示，近日銷情逐漸增長，比放寬前增大約4成。該企泳衣主要以沙灘款式居多，客人大多購買泳衣到沙灘或進行水上活動。她指出，該企出售的泳衣為台灣設計、台灣手工製造，故本身單價比較高，人均消費可有約800元。

鍾反映，根據過往經驗，游泳用品旺季多半由6月開始，去到10月仍有部分客人查詢。而今年則由4月起，已有不少客人提前查詢。猜測受到消費券影響，客人購物意欲普遍增加。

顧客反映已太久未曾到泳灘

另外，限聚令緩解亦令客人增加遊艇活動，故亦推動了銷情和增加消費意欲。且除了消費券外，不少顧客反映已太久未曾到泳灘，希望提前購買游泳用品。

提到防疫措施的影響，她指出主要是物流受阻，由於速遞公司改動收件時間，平均寄貨時間因此加長。

為了促進顧客消費，加上仍處於淡季時期，台灣往香港寄貨時間縮短，該企於4月推出「防疫9折優惠」，成功吸引客人趁折扣優惠購買泳衣。

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記者：李智美