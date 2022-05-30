2030年：「長壽經濟」的關鍵

2030年將成為人口結構的重要轉捩點——「嬰兒潮」最後一代將年滿65歲。 在經濟上，他們是最重要的群組之一，雖然嬰兒潮一代只佔美國人口約22%，但他們擁有的財富高達美國的53%。以全球計算，預期到了2030年，65歲以上人士每年將花費近15萬億美元，高於2020年的8.7萬億美元。

因應這種人口結構規模，加上群組相對富裕，我們看到未來數年這些領域將出現重大投資機會：健康、治療、老人護理，以及非必要的「銀髮」開支。

生活模式更健康積極

大部分人的目標不單是長壽，而是延長健康的生活。因此，許多嬰兒潮一代的生活模式變得更健康。醫療護理供應商Nuffield Health發現，65歲以上人士是英國最常使用健身室的群組，而72歲人士最為經常使用健身設施。

各間公司日漸意識到年老的客戶更趨活躍，將可提供過去未曾發掘過的商機。例如，Nike在2019年推出了一款新跑鞋，專門為跑得較慢的人士而設。嬰兒潮一代亦在補健品、皮膚和牙齒護理，以及其他類似項目上花費大量金錢。我們認為相關行業的公司長遠可受惠。

治療和疾病監測

不論怎樣努力保持身體健康，年邁總會帶來更高患病風險。在美國，十分之六的成年人患有長期病。3與年齡相關的長期病治療，可能大大增加全球醫療系統的負擔，而憑藉創新方案解決這些挑戰的公司，或可為病人、醫療護理供應商和投資者創造出卓越成果。

阿斯利康成功開發疫苗，使公司自疫情開始便備受關注，而該公司也是治療長期病的前沿公司之一。據其第三季業績顯示，收益增長了32%，重點是即使撇除疫苗，仍然錄得21%增長。

老人護理需求日益增長

老年人口比例迅速擴大，使家庭和專門護理設施的老人護理需求不斷增加。根據Global Market Insights的數據，到了2027年，長期護理市場預期將由2020年的9,150億美元，增長至1.62萬億美元。

未來十年，美國每日將有超過10,000人年滿65歲。這為醫療保險公司創造出龐大商機。研究顯示，如這些公司每年只獲得此市場增長的1%，銷售額便足以每年增加3.3億美元。

年老一代的購買力非常巨大，他們也有更多時間享受休閒活動，以及日益對醫療護理有需求。隨著最後一批嬰兒潮一代在2030年年滿65歲，我們相信這將會是投資關鍵，未來數年許多潛在增長趨勢將可受支持。