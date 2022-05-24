日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制

日本因新冠肺炎疫情而嚴限外國旅客入境當地，早前才放寬允許4國小型旅行團試行到訪。日本政府表示，周二（24日）將迎接首個試行的美國旅行團，將檢驗當地的防疫措施，為進一步放寬入境限制做準備。

日本月底試行接待4國旅客 僅限小型旅行團 【下一頁】

日本觀光廳周一（23日）表示，放寬外國人入境的首個試行旅行團會在周二傍晚抵達成田機場，預計來自美國的7名旅客將分成兩組，分別展開遊覽長野及大分等12個縣的8日行程。

觀光廳預計，包括首批在內，5月將迎接約50名﹑共15組外國旅客入境，第二批外國旅客將在周三周六（25日至28日）入境。雖然旅客觀光﹑住宿及用餐只限定在12縣內，但他們乘坐公共交通時亦會經過其他縣市。

日本擬下月起 每日入境旅客上限增至兩萬 【下一頁】

共同社指出，日本政府將通過今次試行計劃，檢視包括如何執行口罩令及處理檢測陽性反應旅客等防疫措施。過後，觀光廳統整內容並製作指南，協助住宿設施及旅行社運用。

日本上周宣布，未來重新開放邊境，月底起接受來自美國﹑澳洲﹑泰國及新加坡的小型旅行團入境，前往指定縣市旅遊。目前日本只允許每日1萬外國人入境，但已打算進一步放寬至單日2萬。

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責任編輯：吳漢培