  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (二) 12:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本今迎首美國旅行團 助推動進一步放寬入境限制

環球社會熱點 11:28 2022/05/24

分享：

分享：

日本因新冠肺炎疫情而嚴限外國旅客入境當地，早前才放寬允許4國小型旅行團試行到訪。日本政府表示，周二（24日）將迎接首個試行的美國旅行團，將檢驗當地的防疫措施，為進一步放寬入境限制做準備。

日本月底試行接待4國旅客 僅限小型旅行團 【下一頁】

日本觀光廳周一（23日）表示，放寬外國人入境的首個試行旅行團會在周二傍晚抵達成田機場，預計來自美國的7名旅客將分成兩組，分別展開遊覽長野及大分等12個縣的8日行程。

觀光廳預計，包括首批在內，5月將迎接約50名﹑共15組外國旅客入境，第二批外國旅客將在周三周六（25日至28日）入境。雖然旅客觀光﹑住宿及用餐只限定在12縣內，但他們乘坐公共交通時亦會經過其他縣市。

日本擬下月起 每日入境旅客上限增至兩萬 【下一頁】

共同社指出，日本政府將通過今次試行計劃，檢視包括如何執行口罩令及處理檢測陽性反應旅客等防疫措施。過後，觀光廳統整內容並製作指南，協助住宿設施及旅行社運用。

日本上周宣布，未來重新開放邊境，月底起接受來自美國﹑澳洲﹑泰國及新加坡的小型旅行團入境，前往指定縣市旅遊。目前日本只允許每日1萬外國人入境，但已打算進一步放寬至單日2萬。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

新加坡採臉部識別技術 旅客最快今年免護照出境
2022/05/20
新加坡採臉部識別技術 旅客最快今年免護照出境
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
2022/05/19
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
南韓下月重啟辦理旅遊簽證 旅客最多逗留90日
2022/05/19
南韓下月重啟辦理旅遊簽證 旅客最多逗留90日
新西蘭7月底提前全面重開邊境 取消入境檢測
2022/05/11
新西蘭7月底提前全面重開邊境 取消入境檢測
日本或6月再放寬入境限制 或先接待旅行團
2022/05/06
日本或6月再放寬入境限制 或先接待旅行團

你可能感興趣

新加坡採臉部識別技術 旅客最快今年免護照出境
18:00 2022/05/20
新加坡採臉部識別技術 旅客最快今年免護照出境
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
14:59 2022/05/19
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
南韓下月重啟辦理旅遊簽證 旅客最多逗留90日
16:30 2022/05/19
南韓下月重啟辦理旅遊簽證 旅客最多逗留90日
出入境資訊 旅行團 疫情 日本 出入境管制 美國 防疫措施 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間12:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄駐聯合國外交官辭職 稱為國感羞恥
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美軍高層「提醒」西點畢業生 準備迎接全球大國衝突
美軍高層「提醒」西點畢業生 準備迎接全球大國衝突
新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間12:00）
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識
特朗普Truth Social轉發帖文惹風波 提及通脹與內戰
特朗普Truth Social轉發帖文惹風波 提及通脹與內戰
英國威廉王子新硬幣賀40歲生日 被指突然多返頭髮
英國威廉王子新硬幣賀40歲生日 被指突然多返頭髮
【烏克蘭戰爭】俄外長稱要加強與華關係 歐盟或就禁運俄油達共識（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄外長稱要加強與華關係 歐盟或就禁運俄油達共識（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款