【鏡頭監控】Amazon英國貨車安裝AI鏡頭　私隱關注團體：令人不安

▲ Amazon表示，會使用一對AI鏡頭來記錄貨車內部和道路上的錄像，目的是為了保障司機和社區的安全。（法新社）

人工智能（AI）可幫助人類改善工作流程，但同時也可能侵犯私隱。電商巨頭亞馬遜（Amazon）已開始在旗下的英國運輸貨車安裝AI鏡頭，用來監察送貨司機的路線。私隱關注團體Big Brother Watch就批評，這做法是「侵犯司機私隱，令人感到不安」。

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Amazon表示，該企會使用一對AI鏡頭來記錄貨車內部和道路上的錄像，目的是為了保障司機和社區的安全。

用於評估司機表現

AI鏡頭是用來監測道路違規或司機的不良行為，這些行為包括非法的道路行為，例如不停車或超速，以及違反使用安全帶等行為。此外，AI鏡頭也會用來收集數據，以便Amazon以後用於評估司機表現。

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Big Brother Watch就指出，在貨車上安裝AI鏡頭是「過分的（excessive）、侵擾性（intrusive）和令人不安（creepy）的監控行為」，並呼籲暫停這做法。Big Brother Watch主任Silkie Carlo表示：「這種定向監控很可能會分散司機的注意力，反而會影響道路上的安全。」

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責任編輯：陳卓賢