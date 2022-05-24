【券商點睇】4月發電量數據持續改善 新天綠色目標價6.02元

根據國元國際報告，新天綠色（00956）第一季實現營業收入63.3億元（人民幣，下同），按年上升16.8%；歸屬股東淨利潤9.4億元，按年下降7.4%，主要受風資源影響，期內風電利用小時數較去年同期有所下降。但是，4月風資源良好，風電發電量按年增10.1%，來風較好的省份主要有河北、新疆、江蘇和廣西，風電發電量分別增長8.5%、17.5%、16.3%及15.5%。

另一方面，據公司初步統計，4月按合併報表口徑完成售氣量2.33億立方米，按年增長16.8%，其中批發氣量0.88億立方米，下降 5.1%，零售氣量約1.37億立方米，增長38.4%。截至4月底，公司累計完成售氣量約17.52億立方米，增長5.14%。其中批發氣量約9.99億立方米，下降9.5%；零售氣量約7.21億立方米，增長34.5%。

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據新天綠色的規劃，至2025年底，新能源裝機容量有望達到1,000萬千瓦。國元預計公司今年新增新能源裝機容量40至50萬千瓦，2023至2025年新增裝機也將保持快速增長。結合行業估值，該行更新公司目標價至6.02港元，相當於今明兩年預測市盈率9倍和7.2倍，目標價較現價有四成多的上升空間，給予「買入」評級。

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撰文：林衛