  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (二) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】4月發電量數據持續改善 新天綠色目標價6.02元

股樓投資 12:36 2022/05/24

分享：

分享：

根據國元國際報告，新天綠色（00956）第一季實現營業收入63.3億元（人民幣，下同），按年上升16.8%；歸屬股東淨利潤9.4億元，按年下降7.4%，主要受風資源影響，期內風電利用小時數較去年同期有所下降。但是，4月風資源良好，風電發電量按年增10.1%，來風較好的省份主要有河北、新疆、江蘇和廣西，風電發電量分別增長8.5%、17.5%、16.3%及15.5%。

另一方面，據公司初步統計，4月按合併報表口徑完成售氣量2.33億立方米，按年增長16.8%，其中批發氣量0.88億立方米，下降 5.1%，零售氣量約1.37億立方米，增長38.4%。截至4月底，公司累計完成售氣量約17.52億立方米，增長5.14%。其中批發氣量約9.99億立方米，下降9.5%；零售氣量約7.21億立方米，增長34.5%。

【延伸閱讀】大行點睇：大和料港股本季見底 和A股同具長期投資價值 列出14隻首選股份，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

據新天綠色的規劃，至2025年底，新能源裝機容量有望達到1,000萬千瓦。國元預計公司今年新增新能源裝機容量40至50萬千瓦，2023至2025年新增裝機也將保持快速增長。結合行業估值，該行更新公司目標價至6.02港元，相當於今明兩年預測市盈率9倍和7.2倍，目標價較現價有四成多的上升空間，給予「買入」評級。

【同場加映】青姐話：國策愛理不理 港股半生不死

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
風電股 板塊 新天綠色能源（00956） 目標價 買入 港股

下一篇文章

【信義光能968】原材料上漲令生產成本受壓 信義光能被調低目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022新盤】白石角Silicon Hill首張價單登場　一房折實549.28萬元起　新地：東鐵無敵價
【2022新盤】白石角Silicon Hill首張價單登場　一房折實549.28萬元起　新地：東鐵無敵價
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死
【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死
【虛擬銀行】八達通夥拍天星銀行 憑邀請碼享開戶及增值獎賞 最高可賺5300元現金獎
【虛擬銀行】八達通夥拍天星銀行 憑邀請碼享開戶及增值獎賞 最高可賺5300元現金獎
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【著數優惠】麥當勞聯同MIRROR三子大派優惠 教主Anson Lo第二周登場 全新3款「世一貼紙」推出
【著數優惠】麥當勞聯同MIRROR三子大派優惠 教主Anson Lo第二周登場 全新3款「世一貼紙」推出
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款