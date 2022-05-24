【信義光能968】原材料上漲令生產成本受壓 信義光能被調低目標價

中泰證券與信義光能（00968）進行交流後，該行認為盡管原材料供應及產品運輸的物流過程受疫情防控措施影響，較正常有所延長，但其光伏玻璃生產未受直接影響。然而，公司今年受到全球大宗商品漲價潮的影響，純堿等原材料成本上升壓力增大，預測公司光伏玻璃業務毛利率由去年的41.1%跌至今年的36.5%。

基於光伏發電場業務毛利率大致持平的預計，公司整體毛利率同期將由47%下跌至41.2%。當商品價格未來穩定下來，該行預計公司成本壓力可漸漸緩解，2023至2024 年整體毛利率將分別反彈至43.5%及45.6%。目前，純堿市場現貨價較今年1月初上漲31.1%，相比去年5月中的價格高出68.6%。同期光伏玻璃價格升幅相對溫和，較去年5月底的市場均價上漲23.9%。

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中泰證券又指，公司維持今年光伏玻璃產能擴張目標，新增8條日熔量達1, 000噸的光伏玻璃生產綫。換言之，今年有效年熔化量將按年上漲33.1%至566萬噸。公司尚未宣布其明年產能擴張目標，但該行保守預計明年新增產能量不會少於今年的新增8,000噸日熔量目標。綜合上述因素，該行分別下調今明兩年股東淨利潤預測14.3%、12.1%，調低目標價至15元，維持「增持」評級。

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撰文：林衛