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【烏克蘭戰爭】俄駐聯合國外交官辭職 稱為國感羞恥

環球政治 11:04 2022/05/24

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俄羅斯駐聯合國外交官員邦達列夫於網上發表聲明宣布辭職，批評策劃戰爭的人只為永遠掌權，指他們犯下嚴重戰爭罪。他又指為國家感到羞恥，因而選擇結束20年外交官生涯。

俄外長：勢增對華經濟聯繫 西方猶如獨裁者 【下一頁】

邦達列夫（Boris Bondarev）為俄羅斯常駐聯合國日內瓦辦事處代表團參贊，周一（23日）在LinkedIn公開一則聲明。他批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）向烏克蘭發動戰爭，同時對烏克蘭及俄羅斯人民構成戰爭罪。

邦達列夫於網上發表辭職聲明

他表示在過去20年外交生涯期間，看到俄羅斯外交政策有不同轉變，但從未像俄烏戰爭爆發時一樣，為國家感到羞恥。

Z字母標誌在俄軍入侵烏克蘭期間使用的軍備上隨處可見，被視為支持俄軍的重要宣傳標誌。邦達列夫批評Z字母標誌抹去俄羅斯繁榮自由社會的所有希望和前景。

邦達列夫譴責策劃戰爭者只想永遠掌權，更為實現這個目標而犧牲大量俄烏民眾的生命。

他稱俄羅斯外交部過去20年來的工作中，使用謊言和不專業的水平持續增加。他又點名批評俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）正體現了俄羅斯外交系統的退化，由一個受良好教育、備受同事推崇的知識分子，淪為一個不斷發表矛盾聲明及以核武言論威脅世界的人。

邦達列夫表示無法再分擔這種血腥、愚蠢及絕對不比要的恥辱，因此選擇結束20年的外交官生涯。

IMF警告俄烏戰爭 或致環球經濟四分五裂 【下一頁】

邦達列夫接受英國廣播公司（BBC）訪問時，表示他只能選擇辭職，但認為他的表態不足以影響克里姆林宮的決策。

他表示外交官同事起初對俄羅斯開展感到高興，但隨著俄羅斯面臨經濟等問題，部分人目前並不滿意，但自己不認為他們會改變心態變得和平。

據悉，邦達列夫2002年起加入俄羅斯外交部。而俄羅斯常駐聯合國日內瓦辦事處代表團暫時未有回應。

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責任編輯：鄭錦玲

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