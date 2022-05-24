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【券商點睇】煤炭智能化開採享政策紅利 三一國際可逢低買

股樓投資 11:20 2022/05/24

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國泰君安指，三一國際（00613）為國家級煤炭機械製造企業，核心業務包括礦山裝備、物流裝備、機器人及智慧礦山。第一季業績保持高速增長，公司實現營業收入41.16億元（人民幣，下同），按年大幅上漲70.7%；歸母淨利潤4.44億元，增長 31.2%。收入及利潤的大幅增長主要由於下游市場景氣度高及公司戰略深入實施所帶動。

近期中國人民銀行增加1,000億元支持煤炭清潔高效利用專項再貸款額度，專門用於支持煤炭開發使用和增強煤炭儲備能力。目前國家首批示範建設煤礦70%以上將於年底前建成，預計2023年底前全部完成建設，帶動全國有近400處煤礦完成智能化建設，總投資規模超過1,000億元。在當前政策引導下，智能煤炭生產系統市場快速增長，資金供給充裕，而公司作為行業龍頭將在此過程中憑借自身技術及經驗優勢搶佔更多市場，為公司長期的增長提供保障。

【延伸閱讀】大行點睇：大和料港股估值續低  推薦14隻首選股份，請按【見下頁】

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國泰君安認為，受到下游市場帶動，公司第一季業績實現快速增長。作為煤炭機械製造龍頭企業，公司受益與國家煤炭智能化政策的利好。該行預計未來公司表現將持續向好，建議逢低買入。

【同場加映】青姐話：國策愛理不理 港股半生不死

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撰文：林衛

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三一國際（00631） 港股 買入 中國

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