【機迷熱話】搶先全球　香港區PlayStation Plus今登場

▲ PS Plus將由今日起，在香港、印尼、馬來西亞、新加坡、南韓、台灣以及泰國推出服務。

Sony於今年3月宣布，「PlayStation Plus（PS Plus）」將作出全面升級，與PlayStation Now雲端遊戲服務捆綁，重新建立PS Plus為單一訂閱服務。而等待2個多月，PS Plus終在今（24日）率先登陸香港、印尼、馬來西亞、新加坡、南韓、台灣以及泰國，並帶來多款著名遊戲包括：《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、《NBA 2K22》、《Red Dead Redemption 2》等。

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Sony宣布，PS Plus將由今日起，在香港、印尼、馬來西亞、新加坡、南韓、台灣以及泰國推出服務；日本則將於下周推出服務；下個月將於北美與南美、歐洲、澳洲和紐西蘭等地市場推出。

至於三大方案的價錢方面，PS Plus基本方案：每月為48港元、每季128港元及每年308港元；PS Plus升級方案：每月為75港元、每季215港元及每年515港元；PS Plus高級方案每月為85港元、每季239港元及每年599港元。

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責任編輯：曾曉汶

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