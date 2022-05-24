【智能手機】Motorola 7月推出新手機Frontier　搭載2億像素三星鏡頭

▲ Motorola Frontier將採用高通最新的Snapdragon 8 Gen 1 Plus處理器。（Moto）

今年初摩托羅拉（Motorola）新一代旗艦級手機的渲染圖曝光，引起外界熱議。日前Motorola也正式證實，新手機將於7月推出，並名為「Frontier」，而且更是全球首款搭載2億像素鏡頭的智能手機。

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據外媒《Android Authority》報道，Motorola Frontier將採用三星（Samsung）的HP1感光器，除搭載2億像素的主鏡頭外，還將配備一個5,000萬像素的超廣角鏡頭、一個1,200萬像素的長焦鏡頭和一個6,000萬像素的自拍鏡頭。

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Motorola Frontier也將採用高通（Qualcomm）最新的Snapdragon 8 Gen 1 Plus處理器，其他已知規格則包括8GB至12GB的內存、6.67吋144Hz更新率的FHD+ OLED屏幕，以及125W 快速充電。

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責任編輯：陳卓賢