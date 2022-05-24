  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (二) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能手機】Motorola 7月推出新手機Frontier　搭載2億像素三星鏡頭

科技 12:00 2022/05/24

分享：

分享：

Motorola Frontier將採用高通最新的Snapdragon 8 Gen 1 Plus處理器。（Moto）

今年初摩托羅拉（Motorola）新一代旗艦級手機的渲染圖曝光，引起外界熱議。日前Motorola也正式證實，新手機將於7月推出，並名為「Frontier」，而且更是全球首款搭載2億像素鏡頭的智能手機。

【手機芯片】Qualcomm 新一代Snapdragon　16廠商採用推新手機

據外媒《Android Authority》報道，Motorola Frontier將採用三星（Samsung）的HP1感光器，除搭載2億像素的主鏡頭外，還將配備一個5,000萬像素的超廣角鏡頭、一個1,200萬像素的長焦鏡頭和一個6,000萬像素的自拍鏡頭。

【智能手機】Vivo推首款摺疊機X Fold　稱可摺疊 30萬次 搭載高通Snapdragon 8 Gen 1

Motorola Frontier也將採用高通（Qualcomm）最新的Snapdragon 8 Gen 1 Plus處理器，其他已知規格則包括8GB至12GB的內存、6.67吋144Hz更新率的FHD+ OLED屏幕，以及125W 快速充電。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Motorola】Motorola Edge X30亮相　全球首款手機搭載高通Snapdragon 8 Gen 1芯片
2021/12/10
【Motorola】Motorola Edge X30亮相　全球首款手機搭載高通Snapdragon 8 Gen 1芯片
【自動駕駛】Tesla自動駕駛惹爭議　 加州汽車部：正重新審視標準
2022/01/13
【自動駕駛】Tesla自動駕駛惹爭議　 加州汽車部：正重新審視標準
【Motorola新機】Motorola 2月24日舉辦發布會　傳將推全新Edge系列手機
2022/02/08
【Motorola新機】Motorola 2月24日舉辦發布會　傳將推全新Edge系列手機
【電動車】通用汽車擬加拿大建電池材料廠　加強電動車推廣力度
2022/03/08
【電動車】通用汽車擬加拿大建電池材料廠　加強電動車推廣力度

你可能感興趣

【Motorola】Motorola Edge X30亮相　全球首款手機搭載高通Snapdragon 8 Gen 1芯片
12:43 2021/12/10
【Motorola】Motorola Edge X30亮相　全球首款手機搭載高通Snapdragon 8 Gen 1芯片
【自動駕駛】Tesla自動駕駛惹爭議　 加州汽車部：正重新審視標準
19:35 2022/01/13
【自動駕駛】Tesla自動駕駛惹爭議　 加州汽車部：正重新審視標準
【Motorola新機】Motorola 2月24日舉辦發布會　傳將推全新Edge系列手機
18:04 2022/02/08
【Motorola新機】Motorola 2月24日舉辦發布會　傳將推全新Edge系列手機
Moto 智能手機 科技產品 Qualcomm 處理器 鏡頭 Samsung Android

下一篇文章

【機迷熱話】搶先全球　香港區PlayStation Plus今登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【全球首例】Autopilot再惹爭議　Tesla車主被指「殺人」遭起訴
【全球首例】Autopilot再惹爭議　Tesla車主被指「殺人」遭起訴
【烏克蘭戰爭】涉違反平台暴力政策　YouTube刪逾7萬則俄烏衝突影片
【烏克蘭戰爭】涉違反平台暴力政策　YouTube刪逾7萬則俄烏衝突影片
【華為發布會】華為MateBook系列六款新品亮相　最平$6,258可入手
【華為發布會】華為MateBook系列六款新品亮相　最平$6,258可入手
【小米新機】小米夥Leica研首款影像旗艦手機　料今年7月面世
【小米新機】小米夥Leica研首款影像旗艦手機　料今年7月面世
【蘋果加價】蘋果調整Apple Music學生優惠價格　香港都有份？
【蘋果加價】蘋果調整Apple Music學生優惠價格　香港都有份？
【終止服務】WhatsApp擬停止支援iOS 10及iOS 11　兩款舊iPhone將被淘汰
【終止服務】WhatsApp擬停止支援iOS 10及iOS 11　兩款舊iPhone將被淘汰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款