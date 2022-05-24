「天線得得BB」涉事店舖發聲明　母企凱知樂國際（02122）股價一度暴升八成

「天線得得B」事件成熱話，一名男童於玩具店KKplus挨跌標價$52,800的「黃金天線得得B」模型，男童父母須向店舖賠償逾3萬元，店方今凌晨於社交媒體發聲明，稱並無收取多於貨品之售價，又指事已於雙方同意下即時處理，並徹底解決。正當網民熱議責任誰屬之際，KKplus母企凱知樂國際 （02122） 股價一度暴升逾八成半，高見0.285元，破頂創月內高位，現升幅收窄，仍升近五成，暫報0.225元。→更多焦點股買賣策略：美股三大策略、MPF部署、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 、京東 （09618） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211）

*重溫《開市追揸沽》內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？

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