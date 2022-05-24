儘管自2021年二季度以來，歐洲（歐元區及英國）經濟整體強勁反彈，但伴隨疫情反覆以及烏俄局勢的爆發，2022年一季度歐洲經濟整體增速開始顯著放緩。具體來看，我們比較了今年一季度和去年下半年歐洲經濟驅動因素的前後變化。

首先，私人消費正在放緩。儘管歐元區和英國的私人消費對經濟增速拉動仍然強勁，但進入2022年一季度以來可支配勞動收入自去年1季度以來首次出現下滑，導致私人消費支出開始放緩。隨著全球經濟下滑，通脹壓力抬升以及烏俄地緣危機的疊加影響，歐元區和英國消費者信心持續下滑。歐元區的消費者信心指數在 2022 年 4 月下降至 -22，創下自 2020 年 4 月以來的最差水平。同樣，歐元區經濟信心指數自今年2月以來顯著下降。預計私人消費預期和經濟信心轉弱將進一步傳導影響居民儲蓄抬升，這將對最終私人消費支出帶來進一步的抑制。

其次，供應瓶頸對投資增長的不確定性正在增加。疫情蔓延和烏俄危機下的供給衝擊，阻礙了歐洲供應鏈和物流體系進一步恢復，這直接衝擊了歐洲交通運輸，建築以及有色金屬三大行業。原材料供給受阻，基礎設施建設放緩以及物流阻塞導致了歐洲固定投資形成額對經濟增長拉動的不確定性增高。比如歐元區的供應瓶頸直接導致歐洲半導體材料供應缺口加大，影響今年3月歐盟乘用車銷量同比下降 20.5%。從最新的4月歐元區和英國製造業PMI數據來看，供應鏈瓶頸已經持續影響歐元區和英國工業製造業生產活動，並顯著提高了歐元區和英國供應商的訂單交付時間。考慮到歐洲供應鏈當前的修復狀況，我們預計供給瓶頸對歐洲交通運輸，建築以及有色金屬三大行業的影響將持續至2023年年初。同時，供應瓶頸的外溢效應正在限制部分私人消費。受到交通運輸和物流瓶頸的影響，部分耐用品零售商無法及時取貨，這直接影響了歐元區內個人最終消費支出。

最後，歐元區內的經濟分化問題或將持續。疫情影響和地緣危機不僅僅導致歐洲整體經濟增長預期下滑，這也將進一步加劇歐洲經濟內部的複雜性和分化性。從我們構建的歐洲經濟分化指數來看，儘管今年歐元區及英國的經濟分化將有所收窄，但明年歐洲經濟增長的分化情況或將捲土重來。這種明顯的分化在很大程度上與供給衝擊帶來的結構性影響有關。此外，疫情和地緣衝擊對歐洲經濟大國的影響或將更具持續性。我們通過烏俄衝突對經濟影響的擬合分析，發現今年及明年英國、法國及意大利三大歐洲經濟體將持續受到供給瓶頸和地緣衝突的顯著影響。