【KKplus】男童挨跌「天線得得B」賠3萬事件　KKplus母企凱知樂股價異動炒升86%後高位吐3成

▲ 【KKplus】男童挨跌「天線得得B」賠3萬事件 KKplus母企凱知樂股價異動曾升86%

周一晚上網上熱傳圖片，兩名男童於朗豪坊玩具店KKplus，因挨近未有圍欄、標價52,800元的「天線得得B」大型擺設，最終令該塑像倒下粉碎。另有網民流傳一張單據，據報男童家長最終為該「天線得得B」塑像支付逾3萬元。KKplus母企凱知樂國際 （02122） 昨晚證實事件，而凱知樂國際今早股價異動，至早上10時34分，凱知樂一度升86%，半日升幅回順至34%，報0.205元，成交額1200萬元。

與即市高位0.285元計，凱知樂即市回吐近3成。

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凱知樂發聲明指，該「天線得得B」擺設自去年11月已設置於朗豪坊分店，直到昨日未有對客人構成不便。集團亦指出「天線得得B」預售價錢為5.28萬，就賠償一事並無索取高於售價的價錢，KKplus將主動聯絡事主跟進事件。

不過，不少網民質疑KKplus安排不周才發生有關事件，凱知樂一方在社交平台收回相關回應的帖文。

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