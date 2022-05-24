【KKplus】男童挨跌「天線得得B」賠3萬　KKplus母企凱知樂改口全額退款、炒升86%後高位急吐37%

▲ 【KKplus】男童挨跌「天線得得B」賠3萬事件 KKplus母企凱知樂股價異動曾升86%

周一晚上網上熱傳圖片，兩名男童於朗豪坊玩具店KKplus，因挨近未有圍欄、標價52,800元的「天線得得B」大型擺設，最終令該塑像倒下粉碎。另有網民流傳一張單據，據報男童家長最終為該「天線得得B」塑像支付逾3萬元。KKplus母企凱知樂國際 （02122） 昨晚證實事件，而凱知樂國際今早股價異動，凱知樂一度升86%，最高見0.285元，最後收報0.18元，升17.7%，成交額為1674萬元，並自高位回吐達36.8%。

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凱知樂發聲明指，該「天線得得B」擺設自去年11月已設置於朗豪坊分店，直到昨日未有對客人構成不便，且在雙方同意下「徹底解決」事件，並指是事主動提出處理方法。集團證實「天線得得B」預售價錢為5.28萬，稱賠償一事並無索取高於售價的價錢，KKplus將主動聯絡事主跟進事件。

不過，不少網民質疑KKplus安排不周才發生有關事件，凱知樂一方在社交平台收回相關回應的帖文。

在周二下午，凱知樂更改做法和說法，「向事主一家帶來的不便致萬二分的歉意」，內部跟進以及和有關家庭聯絡，慰問家人及小朋友情況，並已全額退款，未來會改善及避免發生同類事件。

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