【汽車股】國務院減徵乘用車600億元購置稅　吉利長汽成贏家、電動車股齊跌　券商分析涉考慮「共同富裕」（第二版）

▲ 國務院決定減徵乘用車購置稅600億元

昨日國務院常務會議決定多項，包括減免購置稅、貨車貸款等利好汽車行業措施。由於購置稅減半措施涉及中小型燃油汽車，燃油車銷售佔比較高的汽車股今早普遍高開，吉利 （00175） 高開近一成，現報14.34元，升5%；長城汽車 （02333） 高開13%，現報12.74元，升8%。

相反，由於電動車目前已獲免購置稅，新能源汽車股急跌，比亞迪 （01211） 現跌半成，另外兩家純電動車股小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 跌7%至8%。理想汽車 （02015） 則跌1.5%。

昨日召開的國務院常務會議決定落實合共33項措施，當中包括階段性減徵部分乘用車購置稅600億元，汽車央企發放900億元貨車貸款，要銀企聯動延期半年還本付息。

麥格理：三大贏家上汽、吉利、長汽

有券商分析指，購置稅減免是拉動汽車銷售最有效的政策之一，目前來看政策力度超市場預期，有望拉動100萬至200萬乘用車新增需求。

麥格里發表研究報告指，目前購置稅減免雖未有細則，但估計燃油車將較為受惠，並料範圍包含緊湊車型甚至中型橋車。該行指，首四個月燃油車銷售下跌18%，電動車則升117%，但整體車市卻下跌4%， 可見燃油車需求下跌並未轉化至電動車，故藉以購置稅減免提振燃油車失去的需求。

在5%購置稅減免的情景下，零售價為8萬至15萬元的燃油車可節省3540至6637元人民幣，範圍可廣達900至1700萬部緊湊車型，即為去年100%至190%的緊湊車型市場，並可持續達12個月。

而在10%購置稅減免的情景下，零售價為8萬至15萬元的燃油車可節省7080至13274元人民幣，範圍可廣達450至850萬部緊湊車型，即為去年50%至95%的緊湊車型市場，並持續至今年底。

麥格里指，最受惠政策的是上汽、吉利、長汽，予吉利目標價17.1元，為「跑贏大市」評級。長汽目標價為19.7元，同為「跑贏大市」評級。不過，該行認為暫時談及明年電動車補貼事宜屬過早。

瑞銀料涉及考慮「共同富裕」

瑞銀同樣指出，汽車購置稅優惠主要惠及汽油車而非電動車，措施市場驚訝，分析最新國策措施有利較低檔次的汽車銷售，與目前「共同富裕」倡議一致，也可能涉及考慮進一步催谷電動車市場，勢推高鋰價。

瑞銀預期，長安汽車（深：000625） 、長汽及吉利為政策潛在主要受惠股。

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