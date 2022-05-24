【港股市況】恒生指數跌357點　美團跌半成、金沙跌逾7%　滙豐渣打逆市揚（不斷更新）

美股隔晚上揚，道指升618點，惟港股未能承接美股升勢，恒生指數開報20420點，跌49點，早段曾轉升，隨即掉頭再向下，午後曾跌近500點一度跌穿20000點關口，恒生指數收報20112點，跌357點，成交1136.4億元。恒生科技指數跌3.5%，報4032點。科技、濠賭股下跌，美團 （03690） 跌近5%，金沙 （01928） 挫逾7%。車股個別發展，吉利 （00175） 逆市升逾3%，金融股向好，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 升約2%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報20112點，跌357點，成交1136.4億元。恒生科技指數跌3.5%，報4032點。科技、濠賭股下跌，美團 （03690） 跌近5%，金沙 （01928） 挫逾7%。車股個別發展，吉利 （00175） 逆市升逾3%，金融股向好，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 升約2%。

【16：00】恒生指數U盤前跌383點，報20086點。

【15：33】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 最新分別升2%。

【15：28】金融股逆市向好，滙豐 （00005） 尾市升近2%；渣打 （02888） 亦升近2%。

【15：16】港股尾市跌勢略喘定，恒指最新跌396點，報20074點，午後一度跌穿20000點，低見19989點。

【15：03】君實生物 （01877） 最新跌14%，低見46.95元。

【14：59】【內房危機】高盛調高內房高息債違約率至31.6% 認為內房達到最壞情景

【14：38】港股跌約471點，略穿20000點，低見19998點，科指跌4%，美團 （03690） 跌逾6%；京東 （09618） 挫半成；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%；小米 （01810） 跌4%。

【14：35】百度 （09888） 挫半成，低見116.8元。

【百度9888】集度汽車預訂單數量納入百度全年關鍵成果考核 傳地圖業務併入智能駕駛事業群

【14：31】大市最新跌約400點，跌406點，報20063點，跌穿20100點水平，下試二萬關。

【14：24】虎都 （02399） 午後突挫逾兩成，破底低見0.36元，成交660萬元。

【14：15】美團 （03690） 跌逾5%，低見157.8元，科指跌2.8%，報4059點，恒指跌約335點，報20134點。

【13：30】亞盛醫藥 （06855） 挫一成，低見14.92元。

【13：16】恒指午後跌幅擴大，最新跌約350點，報20119點。

【13：14】滙豐 （00005） 承接美股金融股升勢，股價逆市靠穩升0.8%；渣打 （02888） 亦升近0.8%。

【13：12】金沙 （01928） 跌近6%；銀娛 （00027） 跌4%。另外，永利 （01128） 跌逾1%；美高梅 （02282） 跌近4%；澳博 （00880） 跌近3%；新濠 （00200） 跌逾2%。

【13：09】【收息股】駿利亨德森：香港受累於社交距離措施 今年首季基本股息按年削12% 亞洲股息整體增長8%

【13：05】美團 （03690） 午後初段跌4%，低見160元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%；小米 （01810） 跌2%；京東 （09618） 跌逾3%。

【13：01】金科服務 （09666） 午後復牌，股價跌逾8%，低見18.36元。

【13：00】港股午後初段跌約300點，報20163點，跌306點；科指跌2.3%，報4081點。

【12：48】【濠賭股】國家移民局重申不鼓勵非必要出境、濠賭股創一個月低 富瑞：明顯復甦之路仍遠

【12：47】【內房危機】佳源服務易主、佳源國際悉售予金科服務 金科服務午後復牌

【12：25】【分拆滙豐】渣打CEO溫拓思：對推動分拆滙豐行徑抱有懷疑 無人向渣打提議分拆

【12：24】【中國經濟】瑞銀汪濤：下調中國全年GDP增長至3% 料次季經濟收縮得更深、按年僅增1.4%

【12：00】恒生指數半日跌282點，報20187點，成交593億元。恒生科技指數跌2%，報4094點。美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾3%。車股個別走，吉利 （00175） 升5%；比亞迪 （01211） 跌逾5%；長汽 （02333） 升逾7%。

【11：58】【汽車股】長城汽車部署氫能汽車？ 據報年底推出燃料電池乘用車品牌

【11：57】【新股IPO】內地母嬰品牌Babycare擬最快明年赴港上市 集資最多39億

【11：48】【電動車】蔚來因無證施工被罰1.5萬人幣

【11：44】港股中午收市前跌約275點，報20195點；科指跌1.9%，報4097點。

【11：31】內地股市向下，上證半日跌1.1%；深證跌1.7%；創業板指跌近2%。

【11：25】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至6%，低見253.8元。

【11：17】帝王實業 （01950） 與徐州元道健康科技訂立諒解備忘錄，雙方擬於內地成立新公司，將主要從事健康產業、食品和飲料銷售推廣相結合的大健康產業，帝王實業逆市升逾12%，高見0.131元。

【11：12】三桶油逆市靠穩，中石油 （00857） 升0.3%；中海油 （00883） 升0.2%；中石化 （00386） 升0.8%。

【11：06】快手 （01024） 績前最新轉跌1%，低見65.25元。

【11：03】中遠海能 （01138） 逆市升逾7%，破頂高見5元。

【10：55】【業績｜電動車】小鵬汽車料次季交付量最多跌一成遜預期、國策罕見助燃油車 港股跌9%

【10：54】康希諾生物 （06185） 跌近半成，破底低見66.7元。

【10：51】美團 （03690） 、京東 （09618） 最新跌3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%。

【10：48】大市跌幅擴大至300點，低見20169點；科指跌2%，報4094點。

【10：46】濠賭股下挫，其中藍籌股金沙 （01928） 跌逾半成；銀娛 （00027） 跌逾3%。

【10：43】煤炭股逆市續上，神華 （01088） 升逾1%；中煤 （01898） 升近4%；兗礦能源 （01171） 升近6%。

【10：42】【職業教育股】教育部指職業教育吸引力影響力不斷提高 「職業高考」制度正加快建立

【10：34】凱知樂 （02122） 曾飈升8成，高見0.285元，最新升近五成，報0.225元。

【KKplus】男童挨跌「天線得得B」賠3萬事件 KKplus母企凱知樂股價異動曾升86%

【10：29】恒指最新跌約200點，報20269點；科指跌1.2%，報4128點。

【10：20】大市跌幅擴大至約170點，報20298點；科指跌0.9%，報4139點。

【10：11】雅迪 （01585） 折讓一成配股，股價最新跌半成，低見13元。

【10：06】長汽 （02333） 最新升近一成；吉利 （00175） 升逾6%；廣汽 （02238） 升近半成；比亞迪 （01211） 則跌逾2%。

【10：03】大市最新再掉向下，跌約75點，報20396點。

【09：58】【CRO】康龍化成挫3% 其A股遭兩名股東沽2%套19億人幣

【09：56】凱知樂 （02122） 升幅擴大至六成，高見0.247元，成交74萬元。

【09：50】協鑫科技 （03800） 升逾4%，高見2.8元。協鑫科技 （前稱：保利協鑫能源）發公告指，正考慮及探討發行A股的可行性。

【3800】協鑫科技：正考慮及探討發行A股可行性

【09：47】凱知樂 （02122） 乾升26%，高見0.194元，渉20宗成交或7.6萬元。凱知樂旗下旺角朗豪坊玩具店KKplus，昨日有男童不小心撞跌大型公仔「天線得得B」，家長賠償逾三萬元後引起網上熱烈討論。

【09：40】港股早段倒升，最新報20483點，升13點；科指升0.2%，報4187點。

【09：36】君實生物 （01877） 高開半成後早市倒跌11%，低見47.5元。

【09：33】藍籌新貴東方海外 （00316） 逆市再升逾1%，破頂高見263元；中國宏橋 （01378） 升0.1%；中芯 （00981） 跌0.6%；中升 （00881） 升逾1%。另外，遭剔出藍籌的瑞聲 （02018） 續跌0.7%。

【09：29】快手 （01024） 股價績前靠穩，逆市升近0.1%。

【09：26】君實生物 （01877） 高開逾5%，君實生物旗下新冠口服藥達預設主要終點。

【09：25】【業績｜電動車】小鵬汽車首季收入按年增1.5倍勝預期 料次季交付量最多跌一成 港股低開3%

【09：22】恒生指數開報20420點，跌49點。恒生科技指數跌0.9%，報4140點。騰訊 （00700） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌0.4%及0.1%。車股普遍上揚，長汽 （02333） 升13%；吉利 （00175） 升近一成。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議決定，階段性減徵部分乘用車購置稅600億元。

【中國經濟】李克強召開國常會 決定推33項措施 增加退稅1400多億人幣

【09：13】期指開報20370點，跌49點或0.2%。

【08：52】【配股集資】雅迪折讓一成配售6880萬股 籌約8.6億元、用於建廠及併購

【08：49】網易 （09999） 、快手 （01024） 、中通快遞 （02057） 、金山軟件 （03888） 等多股今公布季績。

【快手1024】快手否認董事長宿華被帶走配合調查 炮轟有自媒體惡意傳播網絡謠言

【08：45】恒指黑期跌約2點，報20438點；道指期貨跌106點，報31773點。

【08：11】【新冠藥物】君實生物旗下新冠口服藥達預設主要終點 將遞交新藥上市申請

【07：45】【開市9點半】網易快手業績今出爐 滴滴出行確認退市

【07：45】港股ADR收報20454點，跌16點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報49.3元，較港收市價高0.85元或1.8%。騰訊 （00700） ADR折合報342.56元，較港收市價低4.24元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.59元，較港收市價高0.49元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美國總統拜登表示，正考慮降低對中國商品的關稅，銀行股帶動道指反彈，一度漲逾700點，道指最終收升618點或1.98%，報31880點，稍早時高見31968點，升幅達706點。納指升180點或1.59%，報11535點；標指升72點或1.86%，報3973點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

責任編輯︰梁浩碩