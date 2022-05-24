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【港股市況】恒生指數反覆跌200點　車股普遍造好　凱知樂曾升八成（不斷更新）

股市 10:35 2022/05/24

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美股隔晚上揚，道指升618點，至於港股低開近50點。恒生指數開報20420點，跌49點。恒生科技指數跌0.9%，報4140點。騰訊 （00700） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌0.4%及0.1%。車股普遍上揚，長汽 （02333） 升13%；吉利 （00175） 升近一成。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【10：42】【職業教育股】教育部指職業教育吸引力影響力不斷提高　「職業高考」制度正加快建立

【10：34】凱知樂 （02122） 曾飈升8成，高見0.285元，最新升近五成，報0.225元。

【KKplus】男童挨跌「天線得得B」賠3萬事件　KKplus母企凱知樂股價異動曾升86%

【10：29】恒指最新跌約200點，報20269點；科指跌1.2%，報4128點。

【10：20】大市跌幅擴大至約170點，報20298點；科指跌0.9%，報4139點。

【10：11】雅迪 （01585） 折讓一成配股，股價最新跌半成，低見13元。

【10：06】長汽 （02333） 最新升近一成；吉利 （00175） 升逾6%；廣汽 （02238） 升近半成；比亞迪 （01211） 則跌逾2%。

【10：03】大市最新再掉向下，跌約75點，報20396點。

【09：58】【CRO】康龍化成挫3%　其A股遭兩名股東沽2%套19億人幣

【09：56】凱知樂 （02122） 升幅擴大至六成，高見0.247元，成交74萬元。

【09：50】協鑫科技 （03800） 升逾4%，高見2.8元。協鑫科技 （前稱：保利協鑫能源）發公告指，正考慮及探討發行A股的可行性。

【3800】協鑫科技：正考慮及探討發行A股可行性

【09：47】凱知樂 （02122） 乾升26%，高見0.194元，渉20宗成交或7.6萬元。凱知樂旗下旺角朗豪坊玩具店KKplus，昨日有男童不小心撞跌大型公仔「天線得得B」，家長賠償逾三萬元後引起網上熱烈討論。

【09：40】港股早段倒升，最新報20483點，升13點；科指升0.2%，報4187點。

【09：36】君實生物 （01877） 高開半成後早市倒跌11%，低見47.5元。

【09：33】藍籌新貴東方海外 （00316） 逆市再升逾1%，破頂高見263元；中國宏橋 （01378） 升0.1%；中芯 （00981） 跌0.6%；中升 （00881） 升逾1%。另外，遭剔出藍籌的瑞聲 （02018） 續跌0.7%。

【09：29】快手 （01024） 股價績前靠穩，逆市升近0.1%。

【09：26】君實生物 （01877） 高開逾5%，君實生物旗下新冠口服藥達預設主要終點。

【09：25】【業績｜電動車】小鵬汽車首季收入按年增1.5倍勝預期　料次季交付量最多跌一成　港股低開3%

【09：22】恒生指數開報20420點，跌49點。恒生科技指數跌0.9%，報4140點。騰訊 （00700） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌0.4%及0.1%。車股普遍上揚，長汽 （02333） 升13%；吉利 （00175） 升近一成。

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議決定，階段性減徵部分乘用車購置稅600億元。

【中國經濟】李克強召開國常會　決定推33項措施　增加退稅1400多億人幣

【09：13】期指開報20370點，跌49點或0.2%。

【08：52】【配股集資】雅迪折讓一成配售6880萬股　籌約8.6億元、用於建廠及併購

【08：49】網易 （09999） 、快手 （01024） 、中通快遞 （02057） 、金山軟件 （03888） 等多股今公布季績。

【快手1024】快手否認董事長宿華被帶走配合調查　炮轟有自媒體惡意傳播網絡謠言

【08：45】恒指黑期跌約2點，報20438點；道指期貨跌106點，報31773點。

【08：11】【新冠藥物】君實生物旗下新冠口服藥達預設主要終點　將遞交新藥上市申請

【07：45】【開市9點半】網易快手業績今出爐　滴滴出行確認退市

【07：45】港股ADR收報20454點，跌16點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報49.3元，較港收市價高0.85元或1.8%。騰訊 （00700） ADR折合報342.56元，較港收市價低4.24元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.59元，較港收市價高0.49元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國總統拜登表示，正考慮降低對中國商品的關稅，銀行股帶動道指反彈，一度漲逾700點，道指最終收升618點或1.98%，報31880點，稍早時高見31968點，升幅達706點。納指升180點或1.59%，報11535點；標指升72點或1.86%，報3973點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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【KKplus】男童挨跌「天線得得B」賠3萬事件　KKplus母企凱知樂股價異動曾升86%

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