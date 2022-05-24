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【港股市況】恒指黑期跌約2點、道指期貨跌106點　網易、快手今放榜（不斷更新）

股市 08:52 2022/05/24

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美股隔晚上揚，道指升618點，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料輕微低開16點，恒指料開報20454點。滙豐 （00005） ADR折合報49.3元，較港收市價高0.85元或1.8%。騰訊 （00700） ADR折合報342.56元，較港收市價低4.24元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.59元，較港收市價高0.49元或0.6%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【08：52】【配股集資】雅迪折讓一成配售6880萬股　籌約8.6億元、用於建廠及併購

【08：49】網易 （09999） 、快手 （01024） 、中通快遞 （02057） 、金山軟件 （03888） 等多股今公布季績。

【快手1024】快手否認董事長宿華被帶走配合調查　炮轟有自媒體惡意傳播網絡謠言

【08：45】恒指黑期跌約2點，報20438點；道指期貨跌106點，報31773點。

【08：11】【新冠藥物】君實生物旗下新冠口服藥達預設主要終點　將遞交新藥上市申請

【07：45】【開市9點半】網易快手業績今出爐　滴滴出行確認退市

【07：45】港股ADR收報20454點，跌16點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報49.3元，較港收市價高0.85元或1.8%。騰訊 （00700） ADR折合報342.56元，較港收市價低4.24元或1.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.59元，較港收市價高0.49元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國總統拜登表示，正考慮降低對中國商品的關稅，銀行股帶動道指反彈，一度漲逾700點，道指最終收升618點或1.98%，報31880點，稍早時高見31968點，升幅達706點。納指升180點或1.59%，報11535點；標指升72點或1.86%，報3973點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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