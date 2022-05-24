【ABNB】Airbnb據報計劃關閉內地業務　改為專注於出境旅遊　美團民宿：組建專項團隊協助Airbnb中國房東

▲ 【ABNB】Airbnb據報計劃關閉內地業務 改為專注於出境旅遊

大型出租住宿民宿網站Airbnb（美︰ABNB）據報計劃關閉其內地的業務，於夏天起會停止在內地提供租住等服務，但會繼續設立辦公室，並專注於出境旅遊業務。美團 （03690） 旗下民宿短租預訂平台美團民宿表示，將會組建專門的房東服務團隊，協助Airbnb中國的房東。

Airbnb周一股價收報113.28美元，升0.7%，周二盤前跌逾2%，報110.98美元。

Airbnb於2016年開始其內地業務，現時相關業務只佔公司的約1%，本身已面對競爭激烈的問題，加上營運成本高，而新冠疫情令問題惡化。

報道引述消息人士指，中國出境遊對Airbnb來說是一個更大的機會，公司將重新專注於為中國出境遊客提供房源。消息稱，Airbnb的海外業務與國內業務之間的重疊並不嚴重。

美團旗下民宿短租預訂平台美團民宿表示，因應愛彼迎宣布將於7月底結束中國國內業務，將會組建專門的房東服務團隊，提為愛彼迎中國境內房東提供房源入駐極速審核、5分鐘快速響應等服務，幫助其平穩渡過愛彼迎中國業務暫停所帶來的調整期。美團民宿指，除幫助房東在平台上快速推出房源外，考慮到平台差異性及操作習慣不同，將提供專項的營運課程、迭代房東、房源榮譽激勵規則，並會推出新版的房東端App，期望令愛彼迎房東更好更快地融入美團民宿社區。

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責任編輯︰梁浩碩