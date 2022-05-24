  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (二) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Snap CEO警告盈收遜預期兼放慢招聘　股價盤前續跌3成、Meta陪跌7%

股市 17:52 2022/05/24

分享：

分享：

【美股焦點】Snap警告盈收將遜預期　兼放慢招聘

社交平台Snapchat母公司Snap（美︰SNAP）行政總裁Evan Speigel警告收入及盈利目標將遜預期，同時，亦減慢聘請員工至今年底，籍以控制成本。Speigel警告下，Snap周二盤前股價大跌28%，暫報16.1元。

在Speigel最新預告前，Snap年初至今股價已腰斬跌52%，更遜於同業Meta（美：FB）同期跌42%、Twitter（美：TWTR）同期跌11%。Snap大跌下，Twitter、Meta盤前分別跌4%和7%。

Speigel向員工表示，公司提交最新8-K報告，表明宏觀環境惡化的速度比上個月發布季度指引時的預期要快得多。雖然公司收入繼續按年增長，但增長速度較目前預期的要慢。「我們認為現在我們很可能會錄得收入和調整後的EBITDA低於我們為本季度提供的指引範圍的低端。」

公司早前已指引次季業績未及市場預期，並預計今季收入將按年增長20%至25%，預測經調整稅前利潤在0至5000萬美元之間，亦是遜市場預期。

另外，Spiegel表示公司將繼續招聘新員工，但將在今年餘下時間放慢招聘步伐。她仍然預計Snap將在今年年底之前聘請500名新員工。公司在過去12個月內聘請大約2,000名員工。

相關文章：

【美企業績】Snap季度收入略遜預期　用戶增長則較預期高

【字節跳動】TikTok今年廣告收入料超越Twitter、Snap總和　一半收入來自美國

【美企業績】Zoom業績展望勝市場預期　股價盤後曾升逾一成

編輯：姚卓然

Snap（美：SNAP） 遜於預期 Snapchat 美股 社交平台

上一篇文章

【美股焦點】Adobe行政總裁：繼續物色收購對象　今年收入增長目標逾四分一

下一篇文章

財經台今日精選（2022年5月24日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數跌357點　美團跌半成、金沙跌逾7%　滙豐渣打逆市揚（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌357點　美團跌半成、金沙跌逾7%　滙豐渣打逆市揚（不斷更新）
【滴滴除牌】滴滴出行確認從美國退市　6.2或之前申請除牌、料6.12生效　市值從高位累失6000億港元、軟銀成最傷股東
【滴滴除牌】滴滴出行確認從美國退市　6.2或之前申請除牌、料6.12生效　市值從高位累失6000億港元、軟銀成最傷股東
【美股期貨】道指期貨跌276點、納指期貨跌1.9%　Snap盤前挫逾兩成、Meta跌6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌276點、納指期貨跌1.9%　Snap盤前挫逾兩成、Meta跌6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港1.7%　恒指夜期升80點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港1.7%　恒指夜期升80點（不斷更新）
【中國經濟】馬化騰轉發「除了胡錫進沒人關心經濟」 文章　「描述得太形象」
【中國經濟】馬化騰轉發「除了胡錫進沒人關心經濟」 文章　「描述得太形象」
【華為鴻蒙OS】華為「鴻蒙之父」王成錄據報離職　轉投中軟國際系公司
【華為鴻蒙OS】華為「鴻蒙之父」王成錄據報離職　轉投中軟國際系公司
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款