【美股焦點】Snap CEO警告盈收遜預期兼放慢招聘　績後股價跌近四成

▲ 【美股焦點】Snap警告盈收將遜預期 兼放慢招聘

社交平台Snapchat母公司Snap（美︰SNAP）行政總裁Evan Speigel警告收入及盈利目標將遜預期，同時，亦減慢聘請員工至今年底，籍以控制成本。Speigel警告下，Snap周二股價大跌，現跌39.4%，報13.625美元。

在Speigel最新預告前，Snap年初至今股價已腰斬跌52%，更遜於同業Meta（美：FB）同期跌42%、Twitter（美：TWTR）同期跌11%。

Speigel向員工表示， 公司提交最新8-K報告，表明宏觀環境惡化的速度比上個月發布季度指引時的預期要快得多。雖然公司收入繼續按年增長，但增長速度較目前預期的要慢。「我 們認為現在我們很可能會錄得收入和調整後的EBITDA低於我們為本季度提供的指引範圍的低端。」

公司早前已指引次季業績未及市場預期，並預計今季收入將按年增長20%至25%，預測經調整稅前利潤在0至5000萬美元之間，亦是遜市場預期。

另外， Spiegel表示公司將繼續招聘新員工，但將在今年餘下時間放慢招聘步伐。 她仍然預計Snap將在今年年底之前聘請500名新員工。公司在過去12個月內聘請大約2,000名員工。

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