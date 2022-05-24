【ET開市直擊】阿里、快手業績前瞻 美國減關稅救通脹？（附time code）

拜登稱考慮削減對華關稅，市場通脹壓力緩和，美股道指升逾600點，恒指夜期升80點，外圍利好消息可否帶動港股造好？大型科技股快手 （01024） 、網易 （09999） 今日放榜，阿里巴巴 （09988） 業績周四出爐，又會如何左右大市？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《ET開市直擊》陪你睇實市況。

Time Code

00：33 - 港股今日焦點速覽

01：23 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：30 - 亞太股市早段市況速報

02：53 - 美國通脹見頂未？短期料高位橫行

03：37 - 僅二手車通脹數據有回落 石油、天然氣通脹暴漲

05：03 - 通脹難回落「見7」 美國聯儲局未加息至中性利率

06：12 - 美國不減關稅至通脹 拜登考慮減關稅已算默認

07：53 - 美國減關稅對環球股市有重大利好？

09：33 - 反向操作好過跟紅頂白 美股V型反彈機會低

13：11 - 港股上日市況速覽+北水盤路

14：00 - 恒指守20天線 20776點裂口未補

14：43 - 恒指比美股勢佳 18000-19000點為中國政策底

15：35 - 3月後未見平台監管 打壓科技股或告一段落

17：19 - 吉利 （00175） 、長汽 （02333） 近日強勢升50% 燃油車受惠汽車補貼

18：35 - 恒指穿2萬點世界末日？ 車股宜反人類操作

20：50 - 阿里巴巴 （09988） 等公布業績定績前先沽貨？

22：20 - 阿里巴巴 （09988） 電商毛利率料繼續向下修正

22：35 - 京東 （09618） 電商純利下跌屬正常 股價未崩盤算好

23：54 - 阿里巴巴 （09988） 聚焦雲計算增長幅度 少於20%為低增長

25：43 - 阿里巴巴 （09988） 估值有下調空間

26：22 - 快手 （01024） 收入增長放緩、虧損擴大

28：32 - 快手 （01024） 未知何時獲利 市場態度相對嚴苛

30：10 - 快手 （01024） 短炒要守紀律

30：52 - 港股開市初段市況速報

31：11 - ET個股推介：中煤能源 （01898）

36：24 - 港股開市初段市況速報

36：55 - 觀眾問股：中海油 （00883） 10.94元買入 等到除淨還是先止賺？

41：08 - 觀眾問股：友邦 （01299） 68元持貨 除淨後可沽？

44：10 - 觀眾問股：美團 （03690） 200元有一手 現應溝貨抑或輸少當贏？

47：08 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 最差時間已過？ 中線可有大反彈？109元買入應溝貨？

55：58 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 13元已食糊 現價追唔追？

57：13 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）今年走勢點樣？ 會否有望重回1000美元？

1：01：45 - 觀眾問股：ProShares三倍做多納斯達克指數（TQQQ.US）現價可開始收集？

1：06：00 - 港股開市初段市況速報

1：06：42 - 消息股：小鵬汽車 （09868） 、協鑫科技 （03800）

1：07：14 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入→財經台

*重溫《開市追揸沽》內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？*【按此速睇-附time code】