李嘉誠基金會積極推動醫療發展 捐1.5億元予中文大學醫學院 再向護理專科學院贈500萬元

過去兩年多，面對新冠肺炎疫情，社會各界也出力幫助，而李嘉誠基金會也一直支持本港抗疫。李嘉誠基金會於周一（23日）宣布，捐資1.5億元予香港中文大學醫學院，支持生物醫學科研及促進科研成果轉移，這捐款將得到相等的1.5億元配對，中大醫學院此科研項目共獲3億元發展資金。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

李嘉誠基金會指，一場新冠疫情的震盪，盡顯健康及生物科技研究的重要性，是守護市民健康和強化未來醫療領域的基石。基金會深信，支持新一代醫生、科學家掌握智慧醫療領域和發展新興的生物醫學創新及科技，以優質及高效治理去塑造和定義更公平的醫療未來，刻不容緩。

【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死



李嘉誠指，對中大醫學院聚焦強化科研的承擔，銳意轉化科研成果及優化醫療服務的決心，深受鼓舞，他表示：「促進更人性化的醫療服務，確保前瞻創新的醫療技術快步拓展，是我們未來經濟活力之關鍵。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【虛擬經濟】譚仔進駐The Sandbox 推慈善NFT項目「Souper Hero」 NFT持有人可享譚仔或三哥VIP會藉，詳見【下一頁】

同時李嘉誠基金會也宣布向「香港護理專科學院」（護專）捐資500萬元無特定項目款項，支持其擴充會址及進一步提供專科培訓課程所需，確保全港護士會員得到持續專業提升的支援。李嘉誠認為，護士對社會的貢獻，對每一市民都是不可量算的：「能夠支持香港護士，我深感榮幸，她們體諒病患的智慧和善良的心力，為我們的健康和福祉帶來實質正向改變。」

【休憩新去處】油街實現全新藝術空間明起開放 推出10個藝術項目，詳見【下一頁】



此外，李嘉誠基金會自今年2月19日開始推出「支持私院接受轉介病人緊急抗疫計劃」一直得到多家私營醫院的熱烈響應。截至5月7日，養和、港怡、中大、聖德肋撒、寶血、港安及浸會7間參與醫院共接收801名公立醫院病人，其中655 人已出院；此計劃分別協助了161位心臟病病人、193位癌症病人、54位孕婦和393位急症及其他病患者。

基金會於今年2月19日為紓緩公共醫療系統的抗疫壓力，出資7000萬元，資助7間私營醫院接收公院轉介的非染疫個案，以維持日常病患所需醫療服務；抗疫計劃暫已動用6成資金，餘款將按公院需求繼續作出支援。



基金會及李嘉誠對所有參與的醫生、護士、技術護理員及工作人員表示由衷感激 ， 每一位除付出精神心力外， 7所私院及醫生更提供收費優惠超過2500萬元，特別鳴謝養和醫院及許偉武醫生擔當醫管局與各家醫院之間的協調工作。

【賞你住】2萬個名額明起推出 輸入推廣碼即享500元折扣 共有約百間酒店參與，詳見【下一頁】

基金會的7,000萬捐資中，有1,000萬用於應付緊急個案，協助醫管局和私院間能彈性處理和盡快接收因新冠個案而要轉移的公院病人；在緊急個案中，包括地中海貧血病人、腦室中隔缺損病人、需「洗腎」病患、癌症病人，以及黃疸病新生兒；7所參與的私院曾應醫管局緊急要求，合共提供最多300個名額，以接收由公院轉介需要黃疸治療的新生嬰兒。

李嘉誠表示：「對於所有在疫情中無私、無懼拯救生命的醫護，無言感激，我收到很多患者的感謝心意，其實全是屬於您們的。經歷新冠疫情一難，深深感受到優質、高效的醫療服務，是具活力經濟的必由因素，所有醫護是香港繁榮背後的骨架，再次深深感謝您們。」

【精明裝修】70萬元豪裝829呎單位 打造Work-life Balance小天地，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabvhttp://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍