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【開市9點半】網易快手業績今出爐　滴滴出行確認退市

股市 06:00 2022/05/24

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科技股網易 （09999） 及快手 （01024） 今日公布季績，市場預期網易首季經調整淨利按年跌5.6%，料快手經調整虧損收窄至44.6億元人民幣。

另外，內地網約車龍頭滴滴出行（美：DIDI）確認退市，計劃在6月2日或之後向美國證交會（SEC）提交表格，預計表格會在提交後10日左右生效。

重點新聞：

1）【網易9999】網易周二公布首季業績　投資界料首季遊戲收入仍增逾14%　更多手遊發布海外

2）【中國經濟】李克強召開國常會　決定推33項措施　增加退稅1400多億人幣

3）【滴滴除牌】滴滴出行確認從美國退市　6.2或之前申請除牌、料6.12生效　市值從高位累失6000億港元、軟銀成最傷股東

4）【中國經濟】馬化騰轉發「除了胡錫進沒人關心經濟」 文章　「描述得太形象」

5）【業績｜電動車】小鵬汽車首季收入按年增1.5倍勝預期　料次季交付量最多跌一成、美股盤前較港股再跌

6）【惠康母企】DFI零售集團：囤貨潮刺激惠康首季表現　堂食限制對美心產生重大不利影響　料今年業績倒退

7）【香港通脹】香港4月CPI僅升1.3%、低於預期　續不及iBond綠色債券保底息

8）【新股IPO】傳富衛通過聆訊、維持集資78億元　惟市況不穩未落實招股時間表

9）【人民幣匯率】在岸離岸人民幣齊升值300基點　拜登：回美將討論中國關稅問題

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

港股ADR收市：

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美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 美股 滴滴出行 快手—W（01024） 網易－S（09999） 網易（美：NTES）

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