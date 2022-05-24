【開市9點半】網易快手業績今出爐　滴滴出行確認退市

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科技股網易 （09999） 及快手 （01024） 今日公布季績，市場預期網易首季經調整淨利按年跌5.6%，料快手經調整虧損收窄至44.6億元人民幣。

另外，內地網約車龍頭滴滴出行（美：DIDI）確認退市，計劃在6月2日或之後向美國證交會（SEC）提交表格，預計表格會在提交後10日左右生效。

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