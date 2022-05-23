▲ 【騰訊花紅】騰訊根據股份獎勵計劃發行近1010萬股新股、貨值35億元 至少7000人有份

騰訊 （00700） 上季業績未如理想，但無礙公司根據股份獎勵計劃發行新股份。騰訊發公告指，周一（23日）根據股份獎勵計劃發行1009.85萬股新股，以騰訊今日收市價346.8元計，該批股份價值35.02億元。

騰訊解釋，今次配發千萬新股是藉以根據2019年計劃就於2021年7月向不少於7,000位獎勵人士授予合共981.04萬股獎勵股份；此外正如今年3月14日公告提到，根據因實物分派京東 （09618） 股份而調整就上述獎勵項目，涉約28.80萬股額外獎勵股份。

騰訊指出，發行新股的目的旨在嘉許獎勵人士所作出的貢獻；吸引及挽留集團持續經營及發展所需的人才；及反映由於實物分派導致對獎勵股份作出的調整。

騰訊今次配發新股份佔目前已發行股份約0.1051%，佔配發後擴大的已發行股份約0.1050%。騰訊上周公布今年首季收入按年僅增0.12%，經調整純利按年倒退22.86%至255億元人民幣。

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