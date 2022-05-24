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【馬莎管理】英馬莎百貨推聯誼網絡　助新舊員工傳承經驗

商業 11:30 2022/05/24

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馬莎百貨率先在零售界推出員工聯誼網絡及師友指導計劃，望員工可傳承營運經驗。（法新社圖片）

不少大型企業設有員工聯誼網絡（Alumni Network ），讓已離職員工加入保持聯繫，將來亦有機會再次進入公司服務。英國馬莎百貨於年多前引入同類網絡，加上配對技術為現職及前員工建立輔導關係，望將員工經驗傳承，至今已有逾10,000名成員，來自全球各地。

【英國通脹】英國超市每周二推九折　助長者抗擊通脹分憂

吸引人才回流

員工聯誼網絡（Alumni Network ）並非新鮮事，如匯豐銀行、可口可樂、微軟、花旗、雀巢等企業都有設立，讓新舊員工持續對公司保持關注，參加不同活動等，日後亦有更大機會再回到公司服務。但在零售業中仍是新鮮事，馬莎百貨是首間企業推出此服務，為離職員工提供聯誼社群服務，可獲得獨家活動、內容和優惠等，自12月以來馬莎已從前員工收到超過150份申請希望重回公司。

另一方面，馬莎亦利用人工智能配對，讓新舊員工可在平台上認識建立師友關係，將營運經驗傳承。馬莎百貨聯席營運總監Katie Bickerstaffe表示，馬莎建基於強大家族精神代代相傳，亦是設立聯誼網絡意義所在。希望透過師友指導計劃，讓前員工分享豐富知識和經驗，支援現職同事塑造公司未來發展。

【移民潮】獵頭公司推算本港流失1.5萬名IT專才　未來5年人才缺口達10萬人（附熱門工種一覽）

責任編輯:王浩賢

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