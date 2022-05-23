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【華為發布會】華為MateBook系列六款新品亮相　最平$6,258可入手

科技 20:56 2022/05/23

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為搶攻手提電腦市場，華為（HUAWEI）今（23日）舉行MateBook系列新品發布會，針對目前疫情時代居家及混合辦公特性，正式推出六款產品，包括：華為MateBook 16s、MateBook D 16、MateBook 14、MateBook D 14、MateView SE以及全新華為無線鼠標，今日起於內地接受預訂，5月31日起陸續正式發售。（官方圖）

為搶攻手提電腦市場，華為（HUAWEI）今（23日）舉行MateBook系列新品發布會，針對目前疫情時代居家及混合辦公特性，正式推出六款產品，包括：華為MateBook 16s、MateBook D 16、MateBook 14、MateBook D 14、MateView SE以及全新華為無線鼠標，今日起於內地接受預訂，5月31日起陸續正式發售。

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•MateBook 16s 

華為MateBook 16s是華為首款具i9 Evo認證手提電腦，搭載第12代英特爾（Intel）酷睿標壓處理器，最高可支援i9-12900H標壓處理器。i9版本擁有14核心20線程，最高睿頻可達5GHz。
 
華為MateBook 16s標配16GB LPDDR5內存4800MHz，以及512GB/1TB NVMe PCIe SSD。定價為人民幣6,999元（約8,265港元）起，今日開始接受預訂，6月6日及6月17日正式分批發售i5/i7，以及i9版本。
 
•MateBook D 16

華為MateBook D 16配備16英吋屏幕，同樣搭載第12代Intel酷睿標壓處理器，最高搭載i7-12700H處理器，i7版本擁有14核心20線程，相比上代處理器，多核性能提升97.3%。
 
華為MateBook D 16 i5版本16GB+512GB售價為人民幣5,699元（約6,730港元），而i7版本16GB+512GB版售價則為人民幣6,699元（約7,911港元），今日開始接受預訂，6月6日正式發售。
 
•MateBook 14與MateBook D 14

華為MateBook 14與MateBook D 14同樣採用12代英特爾酷睿處理器及金屬機身設計，MateBook 14在高能模式下性能釋放可達到35W，機身整體薄約15.9毫米，約1.49公斤。而MateBook D 14則僅重1.38千克。
 
售價方面，華為MateBook D 14 i5版本16GB+512GB售價為人民幣5,299元（約6,258港元）而i7版本16GB+512GB版售價則為人民幣5,999元（約7,084港元），今日開始接受預訂，5月31日8時起正式發售。
 
•MateView SE

MateView SE新顯示屏採用23.8英吋IPS全面屏幕，採用窄邊框設計，擁有92%屏佔比，更獲得德國萊茵TüV低藍光和無頻閃雙重認證。
 
售價方面，華為MateView SE旋轉升降支架版售價為人民幣899元（約1,061港元），標準支架版售價則人民幣799元（約943港元），今日開始接受預訂，5月31日8時起正式發售。
 
•華為無線鼠標

華為無線鼠標支持2.4G無線連接模式，同時為滿足多設備連接需求，華為將DPI調節相結合，在切換不同的主機設備時，鼠標會自動讀取主機信息進行DPI適配調節，讓用戶可於不同場景下自由調用。
 
華為無線鼠標的價格售價為人民幣179元（約249港元），今日開始接受預訂，6月17日8時正式發售。

【智能手機】Huawei P50智能手機登陸香港 雙鏡頭還原攝力 售$5,988元

責任編輯：黃顯晴

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