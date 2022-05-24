【快手1024】快手早市升1%　業績今放榜、否認董事長宿華被帶走配合調查　

▲ 【快手1024】快手否認董事長宿華被帶走配合調查 炮轟有自媒體惡意傳播網絡謠言

快手 （01024） 現升1%，報66.7元。公司將於今日公布業績。同時，昨日內地網上傳出快手董事長宿華疑因牽涉某案件，於四月底被有關部門帶走配合調查，快手晚上否認消息，已經正式向公安報案，並啟動相關法律程序，堅決維護公司和宿華的正當權益。

快手發聲明稱，5月23日，運營主體為山東大長腿網絡科達有限公司的自媒體「新腕兒」，在其微信公眾號發布針對快手董事長宿華的虛假信息。快手稱，對此惡意傳播網絡謠言的行為，己經正式向公安機關報案並啟動相關法律程序，堅決維護公司和宿華的正當權益。

去年10月29日，快手宣布宿華辭去CEO一職，由公司聯合創始人程一笑接任，今日有內媒指，宿華最近一次公開露臉是5月23日全球湘商大會，以視頻形式出現，並引述多位快手內部人士均表示此前一個月，未見宿華本人在公司出現。其後有內媒引述宿華本人否認消息，並回復稱「不信謠不傳謠」。

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