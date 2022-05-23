▲ 【中國經濟】李克強召開國常會 決定推33項措施 增加退稅1400多億人幣

中央近日頻發聲要穩經濟。由國務院總理李克強主持召開國務院常務會議指出，要進一步部署穩經濟一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道確保運行在合理區間。會議決定，實施6方面33項措施，主要包括財政及相關政策，在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元（人民幣，下同），全年退減稅2.64萬億元。

會議指出，將中小微企業個體工商戶和5個特困行業緩繳養老等社保費政策延至年底，並擴圍至其他特困行業，預計今年緩繳3200億元，國家融資擔保基金再擔保合作業務新增1萬億元以上。

在金融政策方面，會議要求，今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍；對中小微企業個體工商戶貸款、貨車車貸、遇困個人房貨消費貸，支持銀行年內延期還本付息。

另外，會議又決定，階段性減徵部分乘用車購置稅600億元，並因城施策支持剛性和改善性住房需求。

同時，會議指出，優化復工達產政策，保障貨運通暢，取消來自疫情低風險地區通行限制，一律取消不合理限高等規定和收費，並有序增加國內國際客運航班。

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