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【英國通脹】英國超市每周二推九折　助長者抗擊通脹分憂

商業 19:34 2022/05/23

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英國超市「Iceland」及「The Food Warehouse」，將推出定期長者優惠助抗擊通脹。(法新社圖片)

全球面對通脹令生活成本上升，網站Age UK在1月底公開的調查反映，有近四分三英國長者（約940萬人）擔心生活變得困難，當地超市得悉情況，將推出定期的長者折扣舒困。

【空運海鮮】日航結合極速物流銷售網　北海道新鮮扇貝直抵東京超市

英國超市「Iceland」及「The Food Warehouse」，將推出60歲或以上長者優惠，每周二長者只要出示年齡證明，即可不限金額獲得九折優惠，將從5月24日起實行，是首間提供長者折扣的超市。

超市「Iceland」發言人Richard Walker表示，該企長期以來支持長者，例如在疫情嚴重期間，推出長者限定購物時段等。市民生活成本上升令公司更關注如何支援長者客群，希望折扣措施可助為舒困，將盡所能維持較低成本。

網站Age UK的調查顯示，超過一半 (54%) 受訪者因能源價格上升而要減少使用暖氣，如果能源費用再大幅增加，四分之一 (24%) 的人表示，要在暖氣和購買食物之間作出選擇。總體有五分之二（43%）人表示要削減開支，出現負債或者無力支付賬單。該組織表示，有需要的長者可聯絡政府了解有關能源費用補助細節。

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責任編輯：王浩賢

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