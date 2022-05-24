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【Google】Fitbit與Google Assistant整合　允許用戶以語音指令查詢（附教學）

科技 10:00 2022/05/24

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Google本周起正式將Google Assistant連結到Fitbit及Google Fit功能，允許用戶直接使用Google Assistant的語音控制，去查詢自己健康資訊。（官方圖片）

Google自I/O開發者大會過後，就致力將旗下多項業務進行整合，當中包括健康與健身相關的服務。Google本周起正式將Google Assistant連結到Fitbit及Google Fit功能，允許用戶直接使用Google Assistant的語音控制，去查詢自己健康資訊。

【Google開發者大會】智能家居行業標準Matter　統一智能設備生態系統

【Google開發者大會】宣佈推Android 13及多款Pixel手機　Google Wallet可存大量卡及證件
 
現時用戶可透過打開「語音助理設定 」功能>按下「健康」>再於「活動」與「睡眠」項目內，自行選擇想與Google Assistant相連接的服務，以開啟新功能。

設置完成後，用戶就可直接使用語音指令詢問Google Assistant，現時心率的情況﹑總共燃燒的卡路里或特定日子總步數等健康資料查詢，毋需再特意打開Fitbit健康應用程式（App）。

【智能手錶】三星Galaxy Watch 4新功能　用動物類型分析用家睡眠質量

責任編輯：黃顯晴

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