【Google】Fitbit與Google Assistant整合　允許用戶以語音指令查詢（附教學）

▲ Google本周起正式將Google Assistant連結到Fitbit及Google Fit功能，允許用戶直接使用Google Assistant的語音控制，去查詢自己健康資訊。（官方圖片）

Google自I/O開發者大會過後，就致力將旗下多項業務進行整合，當中包括健康與健身相關的服務。Google本周起正式將Google Assistant連結到Fitbit及Google Fit功能，允許用戶直接使用Google Assistant的語音控制，去查詢自己健康資訊。

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現時用戶可透過打開「語音助理設定 」功能>按下「健康」>再於「活動」與「睡眠」項目內，自行選擇想與Google Assistant相連接的服務，以開啟新功能。

設置完成後，用戶就可直接使用語音指令詢問Google Assistant，現時心率的情況﹑總共燃燒的卡路里或特定日子總步數等健康資料查詢，毋需再特意打開Fitbit健康應用程式（App）。

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責任編輯：黃顯晴

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