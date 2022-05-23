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【賞你住】2萬個名額明起推出 輸入推廣碼即享500元折扣 共有約百間酒店參與

理財智慧 15:03 2022/05/23

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香港旅遊發展局推出「夏日同賞‧就在香港」推廣，新一輪「賞你住」計劃，有約百間酒店參與 ，共2萬個酒店住宿名額，明天（24日）上午11時起，輸入推廣碼即可在預訂酒店時享500元折扣。

市民在選定住宿計劃後，可以由明天開始以推廣碼「HKstay」，透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠。各間酒店的名額有限，先到先得。詳情可瀏覽旅發局活動網頁。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

賞你住活動適用於500元或以上的過夜住宿計劃，最多連續兩晚，市民於合資格實體零售或實體餐飲商戶消費滿800元，即可享500元本地酒店住宿折扣優惠。要注意的是，參加者進入酒店餐廳、康樂、體育場所及宴會場地時，須滿足「疫苗通行證」下當時適用的要求；部分參與酒店或有額外防疫措施，建議預訂前直接向酒店查詢。

「夏日同賞‧就在香港」參加方法：

一、住宿期介乎2022年5月24日至7月19日，最遲7月17日登記入住

二、透過電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂，電郵標題註明「HKstay」；或在酒店網站輸入「HKstay」

三、預訂時向酒店提供消費單據副本，登記入住時提交正本

四、由2022年5月6日起發出、最多兩張消費滿800港元的合資格實體零售或實體餐飲商戶

五、收據上必須列出商戶名稱、消費項目、日期及金額

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

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責任編輯：龍紀瑩

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