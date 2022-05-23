▲ 【惠康母企】DFI零售集團：囤貨潮刺激惠康首季表現 堂食限制對美心產生重大不利影響 料今年業績倒退

惠康、7-11、萬寧母企DFI 零售集團（前稱：牛奶國際）近日發布首季業績簡訊，提到上季香港在內的北亞地區雖然面對具有挑戰性的外部環境及供應鏈限制，但食品囤貨潮帶動惠康錄得強勁表現，整體雜貨零售業務銷售額高於去年同期。不過DFI 零售承認，本港及內地的堂食限制導致其持股 50%的聯營公司美心受到重大不利影響。

DFI 零售集團提到，鑑於集團計劃繼續額外投資數碼化能力，以及中港封關時間延長、供應鏈持續中斷等外部不利因素，預計全年業績將低於 2021 年。

DFI 零售：核心雜貨產品出現恐慌性購買潮

DFI 零售指出，香港在內的北亞地區上季由於防疫相關的出行限制引發核心雜貨產品出現恐慌性購買潮，同時消費者搶購疫情防護或抗菌產品，帶動雜貨零售及健康與美容業務，抵消便利店業務客流量大幅減少的負面影響。東南亞方面，由於消費行為正常化，健康和美容業務增長大致抵消雜貨零售業務的疲軟表現。

本港今年初起爆發第五波疫情，DFI 零售集團提到，由於疫情確診數目激增，本港以及內地部分地區限制堂食，對其持股 50% 的聯營公司美心產生重大不利影響。此外，香港及華南地區7-Eleven業務的銷售及利潤也受到防疫措施帶來重大不利影響。新加坡7-Eleven則因放寬出行限制，客流量有所恢復，銷售額和利潤均強勁增長。

相關文章：

【美心股東】牛奶國際去年純利大減61% 美心香港表現強勁月餅暢銷、帶動美心溢利貢獻多44%

【牛奶公司】yuu夥拍Shell推入油儲yuu分換油站現金券 目前會員突破390萬