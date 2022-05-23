【大行報告】 小米績後多間大行下調目標價 麥格理「劈價」至8.4元 料未來數季收入疲弱

小米集團（01810）上周四（19日）公布首績，截至今年3月底止首季由盈轉虧，虧損近5.9億元人民幣，對比上年同期賺77.9億元人民幣。績後遭多間大行調低小米目標價，最新有麥格理發表研究報告，將其目標價下調16%至8.4元，維持「跑輸大市」評級。小米今日（23日）收報11.5元，跌2%，成交額6.9億元。

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麥格理報告指，預期小米未來數季收入趨勢仍然疲弱，而基於經營開支比率上升，下調對小米今年盈利預測31%，另將今年至2024年收入預測下調11%至13%，反映硬件收入預測因全球經濟衰弱及海外市場市佔增長放緩而下調。該行指，小米首季收入較該行預期低6.8%，智能手機銷售下跌，海外市場物聯網（IoT）產品銷售亦轉弱；毛利率則較該行預測高0.3個百分點至17.3%，主要因物聯網業務盈利能力提高。

券商予小米集團最新投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧