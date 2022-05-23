【收藏拍賣】配音員拍賣4.5萬件美國迪士尼物品 具57年歷史稀有纜車 以126萬港元售出

美國「遺產拍賣行」（Heritage Auctions）日前舉行一場拍賣會，拍出美國配音演員拉梅爾（Scott Rummell）4.5萬件美國迪士尼樂園的稀有物品，當中包括迪士尼觀光車、纜車以及Club 33紀念品。

美國迪士尼樂園拍賣品：

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這次拍賣當中最矚目的是紅色的纜車。據指，纜車是由一間瑞士公司建造，於1965年運抵美國迪士尼樂園，長達數十年間載遊客穿梭美國迪士尼樂園。除了一些因使用而造成的磨損，纜車基本完好無損，最後以16.2萬美元（折合約126萬港元）售出。

另一稀有物品是迪士尼觀光車，以18萬美元（約140萬港元）售出，是機動遊戲馳車天地（Autopia）的觀光汽車，於1967年首次在迪士尼樂園投入使用。其他拍賣品有街燈、小鎮大街店舖招牌、手繪海報、以及Club 33紀念品等。

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責任編輯：龍紀瑩