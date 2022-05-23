歐央拉加德預告7月加息 料9月終結負利率

全球通貨膨脹飆升，各國央行先後加息抑制。歐洲央行行長拉加德周一（23日）撰文，內容首次明確指出，將於7月及9月加息，第三季初結束量化寬鬆政策，展望9月底終結持續8年的負利率時代。

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拉加德（Christine Lagarde）周一發文表示，央行會在第三季初結束買債，退出量化寬鬆政策。拉加德亦首次明確指出，歐央行會在7月及9月加息，屬11年以來首次。按照目前經濟狀況走向，很大機會在9月底前終結負利率時代。

拉加德指，歐央行將參考通脹中期前景，如果通脹能維持約2%，會把息率逐步上調至中性利率，為負利率劃上句號。她透露一旦歐元區經濟過熱，會進一步加息。

歐央存款利率目前為負0.5厘，若要擺脫負利率政策，預料歐央行需連續加息25點子。

歐元區4月通脹錄得破紀錄7.4%，拉加德正面臨加息壓力，加快退出超寬鬆貨幣政策。

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歐央行官員估計，歐元區中性利率約為1至2% ，對於央行是否會將利率提高到中性水平，以抑制需求抗衡通脹，不少經濟學家存在分歧。

歐洲央行委員兼荷蘭央行行長諾特（Klaas Knot）曾建議，在7月的會議將利率大幅上調0.5個百分點，一次性結束負利率時代。但拉加德表示，在全球環境充滿不明朗因素下，需採取審慎的漸進主義策略，表明傾向每次加息0.25厘。

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責任編輯：郭麗明