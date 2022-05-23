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【特別兼職】社福署請兼職合約護理助理 時薪70元 需負責照顧院童

理財智慧 18:24 2022/05/23

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社會福利署請兼職合約護理助理，時薪70元，需修畢小學六年級課程，主要負責照顧0-18歲，包括傷殘人士院童的起居飲食及個人衞生。職位將按非公務員合約條款受聘，合約為期12個月。有關職位在合約屆滿後會否獲得續約聘用，將視乎服務的需要，以及其工作表現和品行是否令人滿意而定。在一般情況下，每星期工作不多於18小時。其工作時間及每節工作時數須按運作需要而定，不設在任何特定期間最低工作時數的保證。另外，職位或須不定時工作、包括星期一至五、星期六、星期日及公眾假期的日間、晚上及通宵時段。

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格〔通用表格第340號（3/2013修訂版）〕可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請人須在申請表格上詳列其學歷、資歷及工作經驗。

以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2022年6月2日或之前送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1012室社會福利署聘用組（如以郵寄方式提交申請，申請日期以信封上郵戳所示者為準），信封面上須註明「申請兼職合約護理助理職位」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。

逾期遞交、未填妥、非使用指定申請表格、未提供所需證明文件的申請或以傳真、電郵方式遞交的申請概不受理。

申請人請盡量在申請表格上提供一個電郵地址。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約四至六個星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1012室社會福利署聘用組

查詢電話：2117 3950

截止申請日期(日/月/年) ：02/06/2022 18:00:00

 

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責任編輯：羅浩濂

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